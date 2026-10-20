L’obiettivo educativo è quello di abituare i più piccoli a un’alimentazione sana, ridurre lo spreco e garantire sicurezza alimentare

OFFIDA – Dal 19 ottobre, lo spuntino di metà mattina sarà con la frutta, che non verrà più servita a fine pranzo. Il cambiamento è reso possibile dall’intesa tra Amministrazione Comunale, Dirigenza scolastica, docenti, la ditta La Scintilla, che gestisce la mensa, e l’U.O.C. Igiene degli Alimenti e Nutrizione dell’AST di Ascoli Piceno.

L’obiettivo educativo è quello di abituare i più piccoli a un’alimentazione sana, ridurre lo spreco e garantire sicurezza alimentare.

Uno spuntino uguale per tutti supera le differenze tra le merende portate da casa, a volte poco salutari. La scelta rafforza anche la continuità 0-6 nel Polo, dove allo 0-3 la frutta al mattino è un’abitudine da anni.

“È un piccolo gesto quotidiano con un grande valore educativo – dichiara l’assessore alla Scuola, Isabella Bosano – Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato a questo obiettivo, e in particolare le insegnanti, che accompagneranno i bambini anche in questo momento della giornata. Inoltre, vorrei sottolineare come il 20 ottobre lo spuntino sia stato speciale: pane e olio nuovo per tutti i bambini del Polo. L’olio viene dalla raccolta delle olive fatta insieme a genitori e familiari”.

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