La partecipazione è gratuita e aperta a un massimo di 50 persone. Per partecipare è necessario prenotare inviando un messaggio al numero 3939365509, indicando nome e cognome

SPINETOLI – Spinetoli ospiterà domenica 25 ottobre una iniziativa gratuita dedicata alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio culturale del territorio.

L’evento prevede un itinerario a piedi, della durata di circa 2 ore e mezza, con visita guidata alle chiese e al borgo.

Il ritrovo è fissato alle ore 9.30 in Piazza Leopardi.

L’iniziativa è promossa dall’Unione Sportiva Acli – Comitato regionale Marche e dall’Unione Sportiva Acli – Comitato provinciale Ascoli Piceno, nell’ambito del progetto nazionale “D(i)ritto allo Sport”, realizzato con il sostegno del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e con il patrocinio del Comune di Spinetoli.

La partecipazione è gratuita e aperta a un massimo di 50 persone. Per partecipare è necessario prenotare inviando un messaggio al numero 3939365509, indicando nome e cognome.

Il programma prevede una passeggiata alla scoperta dei principali luoghi di interesse storico, artistico e culturale della città di Spinetoli, con particolare attenzione alle chiese del borgo e alle testimonianze che raccontano la storia e le tradizioni della comunità locale.

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