Perché dietro ogni progetto c’è una persona che ha scelto di mettersi in gioco, di credere in un’idea e di trovare il coraggio di compiere il primo passo

ASCOLI PICENO – Il coraggio di seguire le proprie aspirazioni, cambiare direzione e dare forma a un progetto in cui si crede è il tema centrale di Tutto dice sì, un libro che, attraverso una storia personale e professionale, racconta il valore delle scelte e la determinazione necessaria per trasformare un’intuizione in realtà, anche quando il percorso è incerto.

Venerdì 25 ottobre, alle ore 17:30, presso la Sala De Carolis e Ferri di Palazzo dell’Arengo, in Piazza Arringo ad Ascoli Piceno, si terrà la presentazione del libro di Domenico Capponi, “Tutto dice sì”. A dialogare con l’autore saranno Laura Balestra ed Emanuela Tranquilli.

Partendo dalla propria esperienza, Domenico Capponi ripercorre un cammino fatto di sfide, ostacoli e ripartenze, offrendo una riflessione che va oltre la dimensione professionale e diventa un messaggio universale. Perché dietro ogni progetto c’è una persona che ha scelto di mettersi in gioco, di credere in un’idea e di trovare il coraggio di compiere il primo passo.

È proprio da quel momento che può cominciare un percorso capace di cambiare il corso di una vita.

Da quella scelta ha preso vita Capponi Editore, una casa editrice che, con sede ad Ascoli Piceno, ha saputo crescere nel tempo e costruire collaborazioni con alcuni dei più grandi gruppi editoriali italiani. Quest’anno la realtà celebra vent’anni di attività, un traguardo che testimonia il valore di un progetto costruito con impegno, perseveranza e visione.

La presentazione sarà l’occasione per ripercorrere questa esperienza e riflettere sul significato delle scelte che orientano il nostro cammino, sulla fiducia nelle proprie capacità e sul coraggio di perseguire ciò in cui si crede, trasformando un’aspirazione in una possibilità concreta.

SINOSSI

Una mattina di giugno all’alba, un giovane avvocato sale da Forca di Presta fino alla croce di ferro del Monte Vettore. Arrivato in cima, urla. Poche ore dopo, al telefono, rifiuta di entrare in società nello studio legale in cui ha passato gli ultimi tre anni. Da quel no inizia tutto. Senza sapere nulla del mestiere, in una città di provincia, lontano dai circuiti editoriali che contano, decide che sarà un Editore. Si costruisce da solo una sede di dodici metri quadrati, impara a fare libri in una vecchia tipografia, colleziona rifiuti, regala il proprio lavoro a chi non può pagarlo, viene tradito da chi credeva un compagno di viaggio. E ricomincia. Ancora e ancora. “Tutto dice sì” è il racconto vero di una scelta e della vita che ci sta dentro. Non troverete lezioni su come svolgere il mestiere di Editore, ma una storia di coraggio, quello necessario per seguire la voce interiore che sa qual è la natura che ci è propria molto prima che la ragione se ne accorga.

BIO

Editore per scelta, scrittore e consulente editoriale, Domenico Capponi lavora da anni con importanti aziende e gruppi editoriali portando storie dove c’è bisogno di direzione, visione e voce. Ha scritto di città, di persone, di luoghi dell’anima, con la convinzione che la cultura si costruisca un libro alla volta, con curiosità ostinata e talento coltivato ogni giorno.

Ha pubblicato: Guida di Ascoli Piceno (2011), Guida del Piceno (2011), Meletti. L’aristocrazia dei liquori italiani (2020), Scandolara (2023), Ascoli Piceno. Luogo dell’anima (2024), CIIP – 70 anni dell’Acquedotto di Pescara del Tronto (2025), Offida. Arte, storia, tradizioni (2026) e Il Benessere nel cuore del Piceno (2026).

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