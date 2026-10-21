Si tratta di un duo rock tra noise-pop e psichedelia-stoner, attivo dal 2014. La formazione è composta da DD (voce e batteria) e Frankie (chitarra e wah): rispettivamente Daniele Ciuffreda e Francesco Antinori

CASTEL DI LAMA – Sabato 24 ottobre, a partire dalle 17.30, KASÌ, in via della Libertà 4 a Castel di Lama, ospita “Tutt* Insieme Nella Mischia”, una giornata a ingresso gratuito dedicata alla musica dal vivo, alla creatività e al confronto culturale, nata dalla collaborazione tra Prima Persona Plurale, Il Sabba, Lagas e Defloyd.

Tra i momenti più attesi della serata, il concerto dei Little Pieces of Marmelade, il duo marchigiano che nel 2020 ha conquistato il pubblico di X Factor Italia, classificandosi al secondo posto. Si tratta di un duo rock tra noise-pop e psichedelia-stoner, attivo dal 2014. La formazione è composta da DD (voce e batteria) e Frankie (chitarra e wah): rispettivamente Daniele Ciuffreda e Francesco Antinori. Dopo la vittoria dell’Homeless Rock Fest, pubblicano il primo EP omonimo. Nel 2018 lavorano in studio con Giacomo Fiorenza per il loro primo album L.P.O.M, pubblicato in seguito alla partecipazione a X Factor 2020, dove arrivano secondi, e uscito per Sony. Nel 2022 pubblicano Ologenesi, prodotto da Manuel Agnelli per Vertigo, segnando il primo disco in italiano. Nel 2025 escono due album autoprodotti dai Little Pieces of Marmalade per Astral Music: Mexican Sugar Dance (in inglese) e 404DEI (Errore degli Dei) (in italiano). Dal vivo si presentano in duo, spingendo al massimo l’impatto: una performance compatta, dinamica e ad alta intensità, che esaspera i suoni del disco e li trasforma in un set fisico e memorabile.

Ad aprire i live sarà la band ascolana Nande.

La giornata proporrà anche un “workshop di ritratto bendato” con l’artista Diezeit, a cura di LAGAS, gratuito e su prenotazione con posti limitati. Per partecipare si può contattare il numero 348/8881725.

Al centro dell’iniziativa anche la tavola rotonda “Fare cultura nel nostro territorio: esperienze e prospettive a confronto”, un dialogo aperto a tutti gli operatori culturali del territorio. Un’occasione per mettere a confronto le esperienze delle realtà associative della Vallata, condividere idee e riflettere sulle opportunità e sulle sfide della produzione culturale locale.

Dopo i concerti, la musica continuerà fino a tarda notte con il DJ set di Jacopo Villa, e Sara P, (Il Sabba), Acidzab e soprattutto il deejay e producer italo-giapponese Satoru.

“Tutt* Insieme Nella Mischia” nasce per creare connessioni, favorire l’incontro e dare spazio alle energie creative locali, in una giornata in cui musica, arte e comunità diventano occasioni di condivisione.

L’evento è realizzato in collaborazione con il Centro per la Famiglia dell’ATS XXIII. L’ingresso è gratuito; per il workshop di ritratto è necessaria la prenotazione.

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