APPIGNANO DEL TRONTO – Domenica 25 ottobre, alle ore 18:30, il Teatro S.A.L.E. di Appignano del Tronto ospiterà la presentazione del libro Eravamo due ragazzi di Antonella Roncarolo.

Il libro racconta la storia vera di Samba, la cui adolescenza viene segnata da una svolta improvvisa a quattordici anni, su un campo di calcio. Dalla quotidianità semplice di un villaggio del Gambia alla frattura che apre la strada al dolore, alla malattia e a una scelta: attraversare l’Africa alla ricerca di una speranza.

Nel corso della serata interverrà S.E. Mons. Gianpiero Palmieri, Vescovo di Ascoli Piceno. Sarà inoltre esposta l’opera d’arte Il Percorso del sogno di Marisa Korzeniecki.

«In un contesto storico in cui le vicende umane sono spesso raccontate attraverso semplificazioni e pregiudizi, conoscere le storie degli altri diventa una responsabilità collettiva», sottolinea la consigliera comunale Flora Priori. «Credere in una società più giusta significa anche riconoscere a ciascuno il diritto di costruire una vita migliore, indipendentemente dal luogo in cui è nato o dalle circostanze da cui proviene».

Il Comune di Appignano del Tronto invita tutta la cittadinanza a partecipare. L’incontro sarà un’occasione per confrontarsi sul valore della dignità umana e sulla responsabilità che abbiamo, come comunità, nel contribuire a creare un mondo più giusto per noi e per le future generazioni.

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