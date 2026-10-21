ASCOLI PICENO – Una seduta bollente.

Il Consiglio Comunale di Ascoli Piceno, nel pomeriggio del 21 ottobre, ha visto scontrarsi amministrazione e opposizione in maniera infuocata.

Oggetto dello scontro è stato il dibattito sullo striscione mostrato da alcuni bambini durante la visita nelle scorse settimane della Premier Giorgia Meloni alla Dimora Saladini Pilastri di Ascoli. Il telo aveva come scritta “Ti vogliamo bene Giorgia” ed era stato criticato da una parte dell’opinione pubblica e anche da parte di qualche esponente politico. Inoltre era stato pure criticato il fatto che vari dipendenti comunali avessero partecipato all’evento timbrando il cartellino come come se si trattasse di un’uscita per ragioni di servizio.

Sul Web sono comparsi anche dei Meme e fotomontaggi, fra questi un’immagine modificata con l’intelligenza artificiale con dei bambini vestiti come Balilla (organizzazione giovanile ai tempi del Fascismo) che tenevano lo striscione contestato.

I genitori di alcuni bambini hanno mandato alla stampa un comunicato dove difendevano i propri figli e affermavano che lo striscione non voleva avere nessun riferimento politico e non era stato realizzato per motivi politici ma solamente per dare il benvenuto ad una imporante figura istituzionale.

Durante la seduta, oggi pomeriggio, il sindaco Marco Fioravanti stava esprimendo vicinanza ai bambini dello striscione e criticando coloro che avevano polemizzato. Il consigliere della minoranza Gregorio Cappelli ha chiesto al primo cittadino di smetterla e da lì il dibattito fra amministrazione e opposizione si è fatto infuocato con scambi reciproci di varie accuse.

Alla fine tutti i consiglieri di opposizione hanno abbandonato l’aula per protesta. In un comunicato i membri hanno affermato: “È stata una scelta forte e sofferta, ma inevitabile davanti a dichiarazioni che giudichiamo false, offensive e incompatibili con il rispetto dovuto a chi rappresenta una parte della città. Il sindaco Marco Fioravanti ha affermato che i dipendenti comunali sarebbero stati bullizzati dall’opposizione dopo che alcuni di noi avevano sollevato dubbi sulla decisione dell’Arengo di farli uscire durante l’orario di lavoro per assistere all’inaugurazione di Villa Saladini Pilastri, il 6 ottobre 2026. I nostri dubbi sono legittimi: secondo quanto emerso, i dipendenti sono usciti durante l’orario di lavoro, timbrando il cartellino come se si trattasse di un’uscita per ragioni di servizio. Il sindaco ci ha poi accusati di aver strumentalizzato la partecipazione di bambini minorenni all’inaugurazione, immortalati mentre esponevano uno striscione con la scritta «Ti vogliamo bene Giorgia», rivolto alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, presente all’evento. Sul tema abbiamo presentato un’interrogazione consiliare a risposta scritta per ottenere i dovuti chiarimenti. Oggi Fioravanti è arrivato addirittura a sostenere che avremmo bullizzato anche quei bambini e che loro avrebbero paura a uscire di casa. Eppure, per quanto ci risulta, l’unico ad aver pubblicato sui propri canali social una fotografia con i volti dei bambini riconoscibili è stato proprio il sindaco. È una contraddizione grave, che richiede risposte, non accuse contro chi ha posto domande. Il sindaco ha pronunciato le sue parole con toni accusatori e con un obiettivo evidente: screditarci e dipingerci come violenti e facinorosi. Respingiamo queste accuse: sono infondate e non corrispondono a quanto accaduto. Oggi abbiamo lasciato l’aula dopo essere stati bersaglio di quella violenza verbale che il sindaco pretende di attribuirci. Siamo arrivati al limite. Non accetteremo che il Consiglio comunale diventi il luogo in cui il sindaco attacca e delegittima chi esercita legittimamente il proprio mandato, contando sul silenzio complice dell’intera maggioranza. La nostra uscita dall’aula non è una fuga dalle responsabilità. È una protesta politica chiara: non faremo da comparse in un Consiglio comunale in cui riteniamo sia stato calpestato il rispetto dovuto ai rappresentanti dei cittadini. Restare seduti in silenzio avrebbe significato normalizzare un comportamento che giudichiamo grave. Offendere l’opposizione significa mancare di rispetto anche ai cittadini che l’hanno votata. Continueremo a esercitare il nostro mandato: contesteremo le scelte sbagliate, denunceremo ciò che non funziona e costruiremo un’alternativa per Ascoli Piceno. Non ci faremo intimidire e non permetteremo che le polemiche servano a spostare l’attenzione dalle responsabilità di chi governa”.

La maggioranza ha inoltrato una nota stampa ovviamente criticando l’atteggiamento della minoranza: “È triste constatare come le opposizioni continuino a privilegiare la polemica sui social rispetto al confronto nelle sedi istituzionali, mancando di rispetto anche ai propri elettori. Nel Consiglio comunale di oggi, il sindaco Marco Fioravanti ha difeso le associazioni e i bambini coinvolti nelle polemiche dei giorni scorsi riguardanti l’inaugurazione di Palazzo Saladini Pilastri. Di fronte a questo intervento, le opposizioni hanno scelto di abbandonare l’aula, trasformando un momento di confronto in un gesto che riteniamo strumentale e minaccioso. Il Consiglio comunale è il luogo del dibattito democratico, non un palcoscenico da cui uscire quando il confronto si fa scomodo. L’aula merita rispetto, così come lo meritano tutti i cittadini che i consiglieri rappresentano. Riteniamo inaccettabili gli insulti rivolti al sindaco e i toni assunti durante la seduta. La situazione è stata contenuta dai consiglieri e anche grazie ad un agente della Polizia Locale. Alla luce anche delle tensioni registrate nei giorni scorsi, ribadiamo che il confronto politico non può mai degenerare in intimidazioni e nel rispetto delle regole. La democrazia si esercita nelle sedi delle istituzioni, con responsabilità e rispetto. Ascoli merita delle opposizioni capaci di confrontarsi civilmente, non di urlare sottraendosi al dibattito per poi creare sterile polemica sui Social”.

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