OFFIDA- La Croce Verde di Offida ha una nuova casa. Sabato 24 ottobre, alle ore 11, sarà inaugurata la nuova sede della sezione offidana, ospitata nei locali di via Pietro Nenni che un tempo accoglievano la sezione primavera. Gli spazi sono stati messi a disposizione dall’Amministrazione comunale per sostenere e rafforzare l’attività dei volontari sul territorio.

“La Croce Verde sostiene da anni la nostra comunità offrendo un servizio importante per tutti i cittadini – dichiara il sindaco Luigi Massa – come Amministrazione comunale siamo lieti di aver concesso nuovi spazi funzionali, che permetteranno di favorire e potenziare l’operatività della sezione locale. L’augurio è che sempre più persone si avvicinino al mondo del volontariato, un settore fondamentale per continuare a essere vicini ai bisogni delle persone più fragili”.

Parole di gratitudine anche dall’assessore ai Servizi sociali, Isabella Bosano che ringrazia il presidente della Croce Verde di Ascoli, Maurizio Ramazzotti e tutti i volontari che “con impegno e generosità, si dedicano ogni giorno all’associazione, rappresentando un punto di riferimento prezioso per l’intera comunità”.

Soddisfazione, infine, proprio da parte di Ramazzotti che esprimere un sincero ringraziamento a tutti coloro che ogni giorno si spendono per la Croce Verde, al Comune di Offida per aver messo a disposizione i nuovi locali per la nostra sede. “Un gesto importante che riconosce 25 anni di impegno sociale sul territorio – conclude il presidente – e che testimonia una concreta attenzione verso il mondo del volontariato, che ogni giorno opera in silenzio per il bene di tutti”.

L’inaugurazione è aperta alla cittadinanza.

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