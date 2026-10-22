ASCOLI PICENO – E’ un concerto ricco di stelle internazionali quello in programma domenica prossima 25 ottobre, inizio ore 18, nell’auditorium Neroni, nell’ambito di ascolipicenofestival Apf 30. Eleganza e classicismo è il titolo che promette un intenso viaggio nelle musiche di Mozart e Boccherini per quartetto e quintetto.

I protagonisti sono la violinista finlandese di fama mondiale Linda Hedlund, il noto oboista Francesco Di Rosa, il violoncellista greco Christos Grimpas, il violista Francesco Negroni e il violinista ascolano Enrico Mazzuca. Il programma è tutto dedicato al classicismo.

Linda Hedlund si è laureata a Vienna, ha ottenuto successi in vari concorsi ed ha accumulato esperienza in alcune delle principali orchestre in Europa e Asia Si è esibita come solista e musicista da camera in molti festival prestigiosi compresa la Carnagi Hall di New York. E’ anche attiva come insegnante.

Francesco Di Rosa, gloria della musica marchigiana essendo nato a Montegranaro, è considerato da pubblico e critica uno dei più autorevoli oboisti del panorama internazionale. E’ l’unico oboista italiano ad aver suonato come primo oboe dei Berliner Philarmoniker. E’ stato primo oboe dell’Orchestra e Filarmonica del Teatro alla Scala di Milano, sotto la direzione di Riccardo Muti e Damiel Baremboin, e primo oboe dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia con Antony Pappano e Daniel Harding. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella gli ha conferito l’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. E’ direttore artistico della Form-Orchestra Filarmonica Marchigiana. E’ inoltre professore di oboe presso la Scuola universitaria di musica della Svizzera Italiana di Lugano e nel Conservatorio di Parma. Si è diplomato col massimo dei voti nel Conservatorio di Pesaro. Ha suonato oltre 300 concerti da solista e in innumerevoli concerti di musica da camera nelle più importanti sale del mondo.

Francesco Negroni si è diplomato col massimo dei voti e la lode nel Conservatorio S. Cecilia di Roma. E’ docente di viola nel Conservatorio di Frosinone. Da diversi anni viene invitato a ricoprire il ruolo di prima viola in prestigiose orchestre italiane, come quella del Teatro La Fenice” di Venezia, ed estere. Christos Grimpas ha studiato nel Conservatorio di Salonicco e all’Università di Berlino. Attualmente si esibisce come membro regolare dell’Orchestra Statale di Salonicco. L’ascolano Enrico Mazzuca, diplomatosi a 18 anni, è fondatore e maestro concertatore del gruppo barocco “Gli Adriarmonici” con il quale si esibisce in tutta Italia, collabora con varie orchestre e certamente domenica saranno in tanti a fare il tifo per lui.

Giovedì 29 ottobre, invece, inizio alle 20,30, sempre nell’auditorium Neroni, per la rassegna “Linguaggi diversi”, si cambia completamente registro con la famosa cantante brasiliana Rosalia De Souza accompagnata dal Maurizio Di Fulvio Trio composto da Maurizio Di Fulvio alla chitarra, Ivano Sabatini al contrabbasso e Walter Caratelli alle percussioni. E’ uno dei concerti di punta del Festival. Una serata all’insegna dei ritmi sudamericani: della bossa nova al latin jazz. Musiche di Jobin, Cico Buarque, Aldemaro Romeno, Carlos Lyra, Jorge Ben, Marco Valle, Milton Nascimiento e Roberto Menescal.

Biglietti disponibili online su www.ciaotickets.com o, da un’ora prima dell’inizio dei concerti, presso l’auditorium Neroni. Prezzi: 13 euro, soci e ridotto convenzionati 10 euro, studenti 5 euro. Info: 3338791607

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