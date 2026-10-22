ASCOLI PICENO – Evento culturale.
Martedì 27 ottobre, alle ore 20.30, al Foyer del Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno, si terrà il quinto concerto del Festival “Nuovi Spazi Musicali” curato dalla compositrice Ada Gentile.
Il giovane “ Trio Kobalt“ (formato dalla violinista Irenè Fiorito, dal cellista Lorenzo Guida e dal pianista Riccardo Ronda) formatosi nel 2021 al Conservatorio della Svizzera Italiana sotto la guida di Pavel Berman ed attualmente all’Ecole Normal de Musique de Paris per un corso di perfezionamento con il celebre “Trio Wonderer”, eseguirà il “Trio n.1” di Mendelsson, il “Trio n.2” di Martinu e “Serene ombre”, un brano recente di Ada Gentile.
Il concerto verrà introdotto dal Professor Stefano Papetti. L’ingresso è libero.
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