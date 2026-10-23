ASCOLI PICENO – “Esprimo profondo sconcerto per quanto emerso oggi nell’ambito dell’operazione

‘Ricostruzione’, condotta dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura della

Repubblica di Ancona, che ha portato alla luce un quadro di estrema gravità, con

ipotesi di truffa aggravata negli appalti per la ricostruzione privata post sisma,

infiltrazioni della criminalità organizzata di stampo mafioso e fenomeni corruttivi negli

appalti pubblici”. Lo dichiara il commissario alla ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli.

“A nome mio e dell’intera Struttura commissariale, rivolgo un sentito ringraziamento

alla magistratura e alla Guardia di Finanza per il lavoro svolto con professionalità e

determinazione, volto a fare piena luce su vicende che, se confermate,

rappresenterebbero un’offesa inaudita alle istituzioni e, soprattutto, alle comunità

colpite dal terremoto e ai cittadini che attendono da anni di ricostruire le proprie case

e ritrovare una piena normalità. La ricostruzione post sisma non deve essere terreno

di conquista per interessi criminali né occasione di arricchimento illecito ai danni di

territori già duramente provati. È un impegno pubblico che richiede trasparenza,

responsabilità e un presidio costante della legalità. Fin dall’avvio della ricostruzione,

il decreto-legge n. 189 del 2016, in particolare agli articoli dal 30 a 35, ha previsto

strumenti rigorosi di legalità per prevenire le infiltrazioni criminali, tra cui la creazione

di un’Anagrafe antimafia esecutori specifica, il DURC di congruità e il badge di

cantiere, con il coordinamento assegnato alla Struttura di missione antimafia istituita

specificamente presso il Ministero dell’interno. A ciò si aggiunge l’alta vigilanza

dell’ANAC sulla ricostruzione pubblica e il controllo preventivo della Corte dei Conti

sulle ordinanze commissariali. A rafforzare questo dispositivo, con ordinanza del 2024

a firma del sottoscritto, si è vietato il subappalto a cascata. Questi presidi hanno

dimostrato una loro significativa efficacia operativa, come testimoniano le 102

interdittive antimafia e i 13 provvedimenti di vigilanza collaborativa emessi negli

ultimi tre anni; questo vuol dire che 102 aziende sospette sono state bloccate e tenute

lontane dai cantieri della ricostruzione. Dalle informazioni diffuse dalla Guardia di

Finanza emergono tuttavia ipotesi di gravi condotte fraudolente, concretizzatesi in

falsificazioni che avrebbero consentito di eludere i presidi preventivi di legalità

alterando elementi essenziali per il funzionamento dell’Anagrafe antimafia. Si tratta

di meccanismi particolarmente insidiosi, che solo grazie agli strumenti investigativi e

repressivi propri dell’Autorità giudiziaria, possono essere individuati e rimossi. È

proprio questa sinergia tra prevenzione, controllo e azione investigativa a

rappresentare una garanzia fondamentale per la legalità e la trasparenza dell’intero

processo di ricostruzione. A dieci anni dal sisma, è inaccettabile anche solo l’ipotesi

che qualcuno abbia tentato di lucrare sulle difficoltà delle popolazioni terremotate,

trasformando una tragedia collettiva in un’opportunità di profitto illecito. Sono

costantemente in contatto con la Struttura di missione antimafia per valutare ogni

iniziativa utile a tutelare i cittadini coinvolti. La priorità della Struttura commissariale

è quella di difendere le famiglie incolpevoli, garantire la continuità della ricostruzione

e assicurare che ogni responsabilità venga accertata nelle sedi competenti. Non

consentiremo che le condotte di alcuni compromettano il lavoro di migliaia di

imprese, professionisti e lavoratori onesti che stanno contribuendo alla rinascita dei

territori colpiti. La legalità non è un ostacolo alla ricostruzione, ma un presupposto

perché possa completarsi. Su questo principio non possono esserci arretramenti”

conclude Castelli.

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