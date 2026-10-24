Live Serie B. Ore 17.15 Stadio “Ceravolo” di Catanzaro ottava giornata campionato 2026/27

 

Il Picchio di Tomei a quota  12 punti in classifica affronta i calabresi che sono a  quota 4 punti. Mister Tomei effettua qualche cambio nella formazione iniziale subito si vedono dal primo minuto Gattoni al posto di Curado e Gori dal primo minuto confermato Acampora sulla trequarti.

Arbitra Calzavara della sezione di Varese.

 

FORMAZIONI UFFICIALI

 

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Ruggero, Antonini, Imperiale; Candela, Petriccione, Franky Tchaouna, Di Francesco; Iemmello, Pafundi; Koffi. A disposizione: Marietta, Postiglione, Verrengia, D’Alessandro, Cassa, Dorval, Buso, Mosti, Reita, Frosinini, Arditi, Alesi. Allenatore: Gorgone

 

ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Oliveri, Gattoni, Rizzo, Guiebre; Corradini, Damiani; Silipo, Acampora, D’Uffizi; Gori. A disposizione: Crespi, Venuti, Curado, Nicoletti, Milanese, Ricci, Perciun, Lo Scalzo, Bolsius, De Pieri, Chakir, Brunori. Allenatore: Tomei

RETI – 18′ Koffi (C.), 20′ Gori (A), 32′  Acampora (A.), 36′ Gattoni (A.), 46′ Corradini (A.)

Cronaca del match

PRIMO TEMPO

0- Inizia la gara. Ascoli con il classico completo bianconero, Catanzaro col solito completo giallorosso.

5′  possesso palla ripetuto del Catanzaro

7′ l’Ascoli comincia a prendere possesso del gioco

8′ Bella giocata di Gori chei dalla distanza, stop si gira e tira di controbalzo, Pigliacelli riesce a deviare in corner

10′ destro a giro da fuori area di D’Uffizi dalla sinistra, botta potente respinta da Pigliacelli

12′ acquazzone, vento e pioggia al Ceravolo

12′ Gori riceve in area, stop e servizio a rimorchio per Corradini, tiro di prima intenzione deviato in corner, dall’angolo Oliveri colpisce di testa palla di poco a lato

18′ GOL CATANZARO  con Koffi,  servito in verticale da Di Francesco, con un piattone preciso di destro batte Vitale infilando nell’angolino alla sinistra del portiere

20′ PAREGGIO ASCOLI, ci pensa di testa Gori che stacca in area piccola schiacciando e infilando in rete colpendo su perfetto corner di Silipo

26′ gran tiro di destro di Petriccione dal limite che finisce fuori di poco

30′ occasione Catanzaro don Di Francesco che si libera sterzando di Rizzo in area, poi il suo tiro è potente e termina alto sopra la traversa

32′ GOOOL ASCOLI, sinistro di Acampora che si infila di potenza sotto la traversa, dopo uno sviluppo offensivo ben guidato da Gori che ruba palla, poi D’Uffizi serve a rimorchio Acampora, finta di corpo e tiro imparabile da dentro l’area

33′ gran tiro di D’Uffizi dal limite dell’area che termina di poco sopra la traversa

36′ GOOOOOL ASCOLI, Gattoni cala il tris, colpendo di testa da corner e infilando sul secondo palo

38′ ammonito Gattoni

43′ Pafundi  si mette in proprio il suo tiro di destro però e debole

44′ Di Francesco cerca ancora Pafundi, il suo tiro di sinistro dal limite  finisce alto

45′ un minuto di recupero

46′ GOOOOOOL ASCOLI con Corradini. Silipo sulla destra mette al centro un cross basso, Gori stoppa e serve l’accorrente  Corradini che mette in rete di sinitro in area piccola

46′ termina la prima frazione

SECONDO TEMPO

 


Tags:

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.