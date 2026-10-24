Live Serie B. Ore 17.15 Stadio “Ceravolo” di Catanzaro ottava giornata campionato 2026/27
Il Picchio di Tomei a quota 12 punti in classifica affronta i calabresi che sono a quota 4 punti. Mister Tomei effettua qualche cambio nella formazione iniziale subito si vedono dal primo minuto Gattoni al posto di Curado e Gori dal primo minuto confermato Acampora sulla trequarti.
Arbitra Calzavara della sezione di Varese.
FORMAZIONI UFFICIALI
CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Ruggero, Antonini, Imperiale; Candela, Petriccione, Franky Tchaouna, Di Francesco; Iemmello, Pafundi; Koffi. A disposizione: Marietta, Postiglione, Verrengia, D’Alessandro, Cassa, Dorval, Buso, Mosti, Reita, Frosinini, Arditi, Alesi. Allenatore: Gorgone
ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Oliveri, Gattoni, Rizzo, Guiebre; Corradini, Damiani; Silipo, Acampora, D’Uffizi; Gori. A disposizione: Crespi, Venuti, Curado, Nicoletti, Milanese, Ricci, Perciun, Lo Scalzo, Bolsius, De Pieri, Chakir, Brunori. Allenatore: Tomei
RETI – 18′ Koffi (C.), 20′ Gori (A), 32′ Acampora (A.), 36′ Gattoni (A.), 46′ Corradini (A.)
Cronaca del match
PRIMO TEMPO
0- Inizia la gara. Ascoli con il classico completo bianconero, Catanzaro col solito completo giallorosso.
5′ possesso palla ripetuto del Catanzaro
7′ l’Ascoli comincia a prendere possesso del gioco
8′ Bella giocata di Gori chei dalla distanza, stop si gira e tira di controbalzo, Pigliacelli riesce a deviare in corner
10′ destro a giro da fuori area di D’Uffizi dalla sinistra, botta potente respinta da Pigliacelli
12′ acquazzone, vento e pioggia al Ceravolo
12′ Gori riceve in area, stop e servizio a rimorchio per Corradini, tiro di prima intenzione deviato in corner, dall’angolo Oliveri colpisce di testa palla di poco a lato
18′ GOL CATANZARO con Koffi, servito in verticale da Di Francesco, con un piattone preciso di destro batte Vitale infilando nell’angolino alla sinistra del portiere
20′ PAREGGIO ASCOLI, ci pensa di testa Gori che stacca in area piccola schiacciando e infilando in rete colpendo su perfetto corner di Silipo
26′ gran tiro di destro di Petriccione dal limite che finisce fuori di poco
30′ occasione Catanzaro don Di Francesco che si libera sterzando di Rizzo in area, poi il suo tiro è potente e termina alto sopra la traversa
32′ GOOOL ASCOLI, sinistro di Acampora che si infila di potenza sotto la traversa, dopo uno sviluppo offensivo ben guidato da Gori che ruba palla, poi D’Uffizi serve a rimorchio Acampora, finta di corpo e tiro imparabile da dentro l’area
33′ gran tiro di D’Uffizi dal limite dell’area che termina di poco sopra la traversa
36′ GOOOOOL ASCOLI, Gattoni cala il tris, colpendo di testa da corner e infilando sul secondo palo
38′ ammonito Gattoni
43′ Pafundi si mette in proprio il suo tiro di destro però e debole
44′ Di Francesco cerca ancora Pafundi, il suo tiro di sinistro dal limite finisce alto
45′ un minuto di recupero
46′ GOOOOOOL ASCOLI con Corradini. Silipo sulla destra mette al centro un cross basso, Gori stoppa e serve l’accorrente Corradini che mette in rete di sinitro in area piccola
46′ termina la prima frazione
SECONDO TEMPO
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