CATANZARO – Un Ascoli monumentale devasta il Catanzaro al “Nicola Ceravolo” con uno storico 1-6 che regala al Picchio la quarta posizione in campionato e porta la squadra a quota 15 punti in classifica. I calabresi in un tunnel senza luce, la panchina di Gorgone scricchiola, evidentemente preoccupato il Ds Polito, i tifosi giallorossi a fine gara non risparmiano di fischi e cori contro la squadra.

ANALISI DELLA GARA

La partita si era aperta con un iniziale possesso palla dei padroni di casa poi l’Ascoli prende il possesso del gioco, ma non riesce a finalizzare, la gara si mette così subito in salita: al 18′ Koffi approfitta di una prateria centrale aperta per infilare Vitale. Ma la reazione degli uomini di Tomei è veemente, rabbiosa e spietata. Nel giro di un quarto d’ora la gara è ribaltata: prima il pareggio immediato di testa firmato da Gori al 21′, poi la perla al volo dal limite dell’area firmata Acampora (32′) e l’incornata da due passi di Gattoni (36′). Prima del duplice fischio c’è gloria anche per Corradini, che al 46′ rifinisce un contropiede letale firmando il 4-1.

Nella ripresa il copione non cambia. L’Ascoli gioca sul velluto e cala il pokerissimo con il subentrato Milanese al 54′ (ribattuta dopo un’incursione con traversa di Corradini). I cambi di mister Tomei mantengono alta la qualità del palleggio: i subentrati De Pieri e Perciun regalano spettacolo e proprio da un’assistenza del moldavo nasce la seconda gioia personale di Gori al 76′, autore del gol dell’1-6 in spaccata. Una prova di forza spaventosa dei bianconeri, che riscattano i torti e le polemiche con l’Empoli sommergendo un Catanzaro allo sbando. Il Picchio ha la possibilità di rendere ancora più ampio il risultato, ma le parate di Pigliacelli negano la gioia a De Pieri e ancora a Gori.

LE PAGELLE DELL’ASCOLI

Vitale 7: Incolpevole sull’imbucata di Koffi. Nel secondo tempo blinda la porta con interventi d’autore su D’Alessandro, Iemmello e Petriccione dimostrando grande concentrazione anche a risultato ampiamente acquisito.

Oliveri 6.5: Ex di turno, approccia la gara con la spina staccata in occasione del gol del Catanzaro, ma si riscatta con costante spinta a destra e tanta garra. (Dal 72′ Venuti 6.5: Esordio attento e con subito un bell’assist per De Pieri).

Gattoni 7: Prima da titolare agrodolce all’inizio: rischia alzando troppo la linea in occasione dell’1-0 calabrese e prende un giallo. Si riscatta ampiamente segnando di grinta il suo primo gol in bianconero e non concedendo più nulla a Iemmello e soci.

Rizzo 7: Difensore solido, monumentale nelle chiusure aeree e nel dirigere con autorevolezza i movimenti della linea difensiva.

Guiebre 6.5: Mantiene basso il raggio d’azione di Candela e, quando affonda, mette sempre palloni velenosi al centro.

Corradini 8: Dominatore assoluto della mediana. Corre per due, distribuisce il gioco con tempi perfetti e si toglie la soddisfazione del gol a fine primo tempo prima di cogliere la traversa che porta alla rete di Milanese. (Dal 60′ Perciun 7: Entra con grande piglio e confeziona l’assist al bacio per il definitivo 1-6 di Gori).

Damiani 6.5: Svolge il lavoro “sporco” a protezione della difesa consentendo ad Acampora e Corradini di sganciarsi in avanti. Sostituito a risultato ormai al sicuro. (Dal 60′ Ricci 6: Esordio stagionale pulito, porta ordine ed esperienza nel finale).

Silipo 7.5: I suoi calci piazzati sono sentenza (suo il corner perfetto per il pareggio di Gori). Mette costantemente in crisi la difesa calabrese con la sua velocità ed imprevedibilità. (Dal 60′ De Pieri 7.5: Un impatto devastante dalla panchina: sfiora il gol in tre occasioni mettendo a ferro e fuoco la retroguardia di casa).

Acampora 7.5: Gioca tra le linee creando continui grattacapi a Gorgone. Il gol dell’1-2 è un capolavoro balistico di rara bellezza col sinistro da fuori. (Dal 46′ Milanese 7.5: Entra e dopo pochi minuti trova il gol da rapace d’area avventandosi sulla traversa colpita da Corradini).

D’Uffizi 8: Fascia da capitano al braccio (in panchina Curado): prestazione da leader vero. Ispiratissimo, sforna l’assist per Acampora, pennella il corner per il tris di Gattoni e fa impazzire gli esterni giallorossi.

Gori 8.5: Serata perfetta per il centravanti dopo alcune gare vissute da spettaotore. Segna di testa il gol del pari, fa sponda per la rete di Corradini e firma la doppietta personale nella ripresa in spaccata. Sale a quota 3 centri stagionali.

All. Tomei 8.5: Prepara la partita in maniera impeccabile, con un turnover azzeccatissimo. La squadra non subisce il contraccolpo psicologico dello svantaggio ed esprime un calcio d’attacco bello, moderno ed estremamente spietato. La gestione della rosa e dei cambi dimostra che il gruppo remi compatto dalla sua parte.

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