CATANZARO– Mister Tomei, al termine della vittoria sul Catanzaro, ha commentato così la prestazione dei bianconeri nella sala stampa del “Ceravolo”: “Siamo contenti della prestazione e del nostro cammino, ma, da persona che fa questo lavoro, non nascondo un certo dispiacere nei confronti di Gorgone, che è un amico, del DS, anche lui un amico, e di Lorieri, che ha lavorato con me per tanti anni, conosco tante persone qui e sono dispiaciuto per questa situazione, è capitato anche a me e so che non è bello, quindi voglio essere solidale con queste persone e auguro loro – perché lo sento – che riescano a risollevarsi.

Noi, dopo lo svantaggio, siamo stati bravi a fare gol su calci piazzati e a indirizzare la gara. In partite così, uomo su uomo e di aggressione, sia da parte loro che da parte nostra, si aprono spazi. Detto questo, guardo alla mia squadra, sono contento perché continuiamo nella crescita e nella conoscenza della categoria e oggi abbiamo messo un altro mattoncino nel raggiungimento della salvezza.

Sinceramente non mi aspettavo questo avvio di campionato, anche se uno se lo augura. Quello che fa più piacere è che dalla scorsa stagione abbiamo costruito una nostra identità partendo da zero, crediamo fortemente nel nostro tipo di lavoro, che i ragazzi fanno con grande entusiasmo. I ragazzi, che sono giocatori di C, perché il blocco è quello dello scorso anno, fanno esperienza, crescono in questa categoria e dimostrano, col massimo dell’umiltà, di poterci stare. Oggi abbiamo fatto dei cambi, Gattoni ha giocato dall’inizio per la prima volta, Gori non giocava dal primo minuto da due o tre partite, cerco di tenere tutti in equilibrio, tutti si devono sentire partecipi. Avremo tre partite in una settimana, martedì cambieremo altri quattro o cinque giocatori, per me sono tutti allo stesso livello, sono contento per Gori, per Gattoni, che ha fatto una grande partita, per Oliveri, che sta continuando a crescere”.

Gabriele Gori, alla prima doppietta stagionale, ha commentato così la prestazione della squadra: “Sono felice per il risultato, ottenuto su un campo difficile, contro una squadra in difficoltà, ma composta da giocatori che lo scorso anno hanno disputato la finale playoff per salire in serie A. Dopo lo svantaggio siamo stati bravi a indirizzare la partita, anche sfruttando i calci piazzati, su cui lavoriamo molto, anche perché va massimizzata ogni situazione che si presenta in partita. A livello realizzativo potevamo fare ancora meglio, ma comunque è una partita da cui possiamo prendere molti spunti positivi.

Sono contento per la doppietta, ho grandi ambizioni per questa squadra e a livello personale, bisogna continuare su questa strada. Sì, ho sempre lottato ogni volta che sono stato chiamato in causa, anche solo per un minuto. A Verona, quando sono entrato per pochi istanti, ho dato il massimo, d’altra parte la Società mi ha dato grande fiducia con tre anni di contratto e bisogna che ripaghi in tutti i modi questa stima. Per questa Società e questa gente darò sempre il massimo, devo e voglio dare tutto per questa maglia. Stasera ci riposiamo e da domani pensiamo alla Sampdoria, squadra insidiosa, con calciatori importanti, che hanno giocato in categorie superiori. L’affronteremo senza aver paura di nessuno e col nostro calcio, che ci porterà lontano”.

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