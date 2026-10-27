Il difensore elogia i tifosi “Quando vieni in piazze e quando sei un giocatore dell’Ascoli è difficile non dare il massimo per loro”

ASCOLI PICENO – Al termine della gara la voce di uno dei protagonisti del match, Guiebre “Sono contento di come la squadra ha interpretato la partita, non era semplice loro sono una buona squadra con tante buone individualità abbiamo fatto le cose giuste sia in fase di possesso che non possesso. Ero stanco quando il mister mi ha richiamato”.

“Siamo tutti importanti, sono felicissimo dei miei compagni, anche i nuovi si sono adeguati alla nostra mentalità, sono tutti ragazzi fantastici, tutti hanno lo stesso obiettivo c’è un grande gruppo”

“Arezzo? noi ogni giorno lavoriamo per arrivare a sabato preparati e portarci tre punti a casa, non sarà una partita come le altre ma sono sempre tre punti in palio andremo da loro e sicuramente ci sarà grande intensità”

Sui tifosi “Secondo me quando vieni in piazze come queste, e tutta la città vive di calcio e quando sei un giocatore dell’Ascoli è difficile non dare il massimo per loro”

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