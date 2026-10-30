ASCOLI PICENO – Nel comunicato si legge: In qualità di sindaci di Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto e Fermo, abbiamo presentato un emendamento per introdurre un bonus idrico straordinario a sostegno delle famiglie, con l’obiettivo di offrire un aiuto concreto ai cittadini e alle fasce della popolazione maggiormente esposte alle difficoltà economiche.

La proposta nasce dalla volontà di individuare uno strumento tangibile per alleggerire il peso delle bollette dell’acqua sui bilanci familiari, in un contesto in cui il contenimento dei costi dei servizi essenziali rappresenta una priorità: tale proposta è stata presentata a tutti i sindaci del territorio nel corso dell’Assemblea del 28 ottobre, chiedendo una sottoscrizione unitaria. Per senso di responsabilità istituzionale e al fine di favorire una convergenza tra tutti gli amministratori, abbiamo deciso di arricchire l’emendamento con il contributo di tutti i Sindaci, affinché il presidente AATO5, Valerio Vesprini, ne presentasse uno che riconducesse al proprio interno le varie istanze. La priorità, infatti, resta quella di fornire una risposta concreta alle famiglie, attraverso misure efficaci e condivise: grazie a una scelta di profonda responsabilità istituzionale, abbiamo favorito un percorso condiviso tra amministratori e garantendo un reale sostegno ai cittadini del territorio.

I Sindaci

Marco Fioravanti (Ascoli Piceno)

Nicola Mozzoni (San Benedetto del Tronto)

Alberto Maria Scarfini (Fermo)

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