Arezzo-Ascoli, ore 15 in campo allo stadio “Città di Arezzo”, gara valida per la decima giornata del campionato di Serie B.

Primo novembre e l’Ascoli calcio festeggia 128 anni di storia. Doppia festa in casa Ascoli si festeggia anche il 32° compleanno dell’attaccante Matteo Brunori.

Pareggio sotto la pioggia, il Picchio sale a 19 punti e resta imbattuto

Con 600 tifosi al seguito l’Ascoli scende in campo con il consueto 4-2-3-1, cambio in extremis sulla mediana, per un risentimento muscolare, Damiani viene sostituito da Ricci. Nel primo tempo l‘Ascoli parte bene e sfiora il vantaggio al 9′ con un colpo di testa di Chakir su cross di Silipo. L’Arezzo risponde con forza e al 16′ Arena si invola e colpisce la parte bassa del palo dopo una deviazione di Curado. Vitale si supera al 33′ su colpo di testa di Ionita e al 38’ su bolide di Tavernelli. Nel finale di frazione ci prova Acampora su punizione, impegnando Nunziante. Ripresa spigolosa e gioco molto spezzettato dai falli (ammoniti Chakir e Guiebre per l’Ascoli). Al 55′ Nunziante respinge a mano aperta un gran tiro a giro di Silipo. Subentrano poi forze fresche da entrambe le parti (dentro tra gli altri Oliveri, Milanese, Bolsius, Gori e De Pieri). Al 90′ spunto di Bolsius che crossa per la testa di Chakir, il quale sfiora lo specchio.

il match termina 0-0. Per l’Ascoli si tratta del quarto pareggio stagionale e del sesto risultato utile consecutivo, che porta i bianconeri a quota 19 punti in classifica. Prossimo appuntamento di cartello al “Del Duca” contro il Palermo capolista, con gli allenamenti che riprenderanno domani alle 15:00 al Picchio Village.

TABELLINO

AREZZO (4-3-3): Nunziante; Renzi, Coppolaro (45’ Ferrari), Illanes, Righetti; Ionita, Iaccarino, Mawuli (39’ st Sala); Arena (23’ st Pattarello), Cerri (23’ st Cianci), Tavernelli. A disp.: Serban, Seculin, Martinez, Leone, Mancuso, Cagnano, Manes, Olivieri. All. Bucchi

ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Gattoni (28’ st Oliveri), Curado, Rizzo, Guiebre; Ricci, Corradini (28’ st Milanese); Silipo (34’ st De Pieri), Acampora (34’ st Gori), D’Uffizi (28’ st Bolsius); Chakir. A disp.: Crespi, Nicoletti, Damiani, Venuti, Perciun, Lo Scalzo, Brunori. All. Tomei

ARBITRO: Drigo di Portogruaro

NOTE: ammoniti Gattoni (As), Chakir (As), Guiebre (As), Illanes (Ar). Spettatori 7.777, di cui 600 ospiti. Rec. 1’ pt, 5’ st.

Al termine di Arezzo-Ascoli, Mister Tomei “Un pareggio che ci può stare, era la terza partita in una settimana, è normale che può essere un po’ complicato per tutti, abbiamo dominato la gara, l’Arezzo si è difeso molto bene, quindi devi trovare la giocata e le combinazioni giuste e, quando le abbiamo trovate, sono un po’ rimpallate. In queste partite devi stare attento nelle transizioni. Nel secondo tempo siamo stati un po’ più puliti e abbiamo dato ritmo alla partita, i cambi ci hanno aiutato, qualche giocatore poi doveva mettere minuti nelle gambe, mentre altri erano alla terza gara. Conosciamo loro si fa fatica, bisogna stare attenti nelle transizioni. Sono contento della personalità dei ragazzi. Damiani ha avuto un affaticamento all’adduttore e non lo abbiamo voluto rischiare, ma è stata anche occasione per vedere Ricci dall’inizio e ha disputato un’ottima gara. Quella di Gattoni a destra è stata una scelta tattica, spesso poteva andare in costruzione a tre per tirare fuori qualche giocatore avversario, ma non avveniva perché si difendevano bassi. In questo gruppo tutti si devono sentire partecipi, abbiamo attaccanti forti, tutti e tre lavorano benissimo, sono contento per Chakir, alla fine di testa poteva far gol”.

Matteo Ricci, alla sua prima partita dal 1′, Ricci schierato a ridosso della gara al posto di Damiani, che si è fermato per un problema nel riscaldamento, ha commentato in sala stampa il pareggio “Abbiamo cercato di fare la nostra partita, di condurre e dominare il gioco, credo sia stata una buona gara, avevo sentito dai miei compagni della rivalità che si era creata lo scorso anno col duello per la vittoria del campionato. Gli avversari credo abbiano preparato la gara stando tutti bassi e chiudendo gli spazi centrali, sono molto bravi nelle transizioni. Nel secondo tempo hanno perso un po’ di energie e si sono abbassati di più, consentendoci di prendere più campo. Ricordo nel secondo tempo la deviazione di testa di Chakir, che poteva sbloccare il match, se fosse entrata si sarebbero aperti gli spazi e sarebbe cambiata la partita. Sono stato chiamato in causa all’ultimo, Samu (Damiani ndr) aveva avuto un problema, sono contento di aver retto tutta la gara, era la prima dell’anno dal 1’, vuol dire che mi sto allenando bene. Ad Ascoli mi trovo bene, ci sono un gruppo e una società sani, con la piazza si sta creando bella alchimia, c’è grande entusiasmo in città”.

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