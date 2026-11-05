ASCOLI PICENO- Alla vigilia del big match tra Ascoli e Palermo, in programma Venerdì 6 Novembre alle ore 20:30 allo stadio “Del Duca” e valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie B, Mister Tomei in conferenza stampa presenta la gara.

Ad arbitrare il match sarà Antonio Rapuano , coadiuvato dagli assistenti Christian Rossi di La Spezia e Filippo Bercigli di Firenze e dal quarto ufficiale Niccolò Turrini di Firenze. Var (on-site) Manuel Volpi di Arezzo, Avar (on-site) Francesco Fourneau di Roma 1.

Palermo capolista e imbattuto, guida la classifica con 26 punti, grazie a 8 vittorie e 2 pareggi. Miglior attacco della B con 24 gol fatti, sono 12 i gol subuti. Ascoli terza a 19 punti con la miglior difesa, 6 reti incassate.

Ex. Sono tre i giocatori del Picchio che hanno militato con i rosanero, Matteo Brunori idolo dei siciliani, Damiani e Silipo.

“Una partita che ha molti stimoli per i ragazzi, si può preparare anche da sola ma è anche vero che sarà ancora più dura di altre partite sono davvero una squadra forte. Abbiamo dalla nostra il fattore casalingo davanti al nostro pubblico che ci aiuta tanto”

Come sta la squadra “Stanno tutti bene, stiamo valutando anche Damiani, ha avuto un affaticamento vediamo come starà. Mi auguro che sia una bella partita. La classifica dice che è un incontro di cartello per noi è una partita importantissima come tutte. Noi siamo una neopromossa facciamo di tutto per fare il massimo ma il campionato è lungo. Questo per noi è un viaggio”.

“Non stiamo qui a scoprire il Palermo stanno viaggiando forte, per noi sarà l’ennesimo test. Sono molto attrezzati ti possono mettere in difficoltà in qualsiasi momento della partita. Dobbiamo essere bravi a rimanere sempre concentrati. Ci giocheremo la partita come al solito. Il campionato è lungo di spartiacque c’è poco”

Il Palermo deve fare i conti con gli infortunati, Bani, Pierozzi e Palumbo, oltre a Joronen, Barba e Strefezza, una rosa comunque di categoria e oltre, una serie B piena di giovani talenti come nelle rose di Ascoli e Palermo “Exploit di talenti, tanti giocatori giovani in questa serie B con tanta qualità. Molti giocatori partono per poi arrivare a certi livelli Vavassori sta facendo molto bene ce ne sono diversi come Silipo e D’Uffizi, vederli crescere settima dopo settimana e fare questo in B equivale a fare un salto di categoria e questo lo auguro a questi ragazzi, per inseguire i loro sogni”

Che riscontro ha avuto da Ricci e Venuti che stanno avendo più montaggio “in questo momento la quarta partita ravvicinata sono molto contento delle partite e delle prestazioni siamo riusciti a mettere dentro tanti giocatori ruotando tanto e questo per me è il vero valore aggiunto di questo turno infrasettimanale abbiamo dato la possibilità a tutti di mettersi nel contesto come Venuti e Ricci”.

Un sistema di gioco speculare a quello bianconero un 4-2-3-1 molto fluido con una cinicità impressionante sotto porta, una difesa non brillantissima “Ogni partita ha un suo canovaccio, sappiamo le loro qualità ma non ci snaturiamo”

Appunto sui tifosi e il fattore Del Duca, sono stati messi in vendita ulteriori 500 biglietti per la Curva Nord dello stadio “Cino e Lillo Del Duca” e in pochi minuti sono stati tutti venduti, sono previsti oltre 15mila spettatori

“Sono felicissimo di lavorare in questo posto, oltre le grandi soddisfazioni avute è normale che ti senti apprezzato. Motivo di orgoglio e soddisfazione. Si è creata empatia tra squadra, staff e direttore. Siamo tutti dentro questa bolla positiva deve rimanere così. Importante rimanere con i piedi per terra. Nel calcio le cose cambiano velocemente e notevolmente. Bello vedere lo stadio pieno, i bambini e le famiglie. Importante dare anche uno spettacolo dignitoso e allietare un popolo che viene allo stadio. Penso che se ci fossero stati ancora più posti si sarebbe riempito ulteriormente sappiamo l’entusiasmo che c’è intorno alla squadra, per noi motivo di orgoglio e stimolo a cercare di renderli orgogliosi di noi”.

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