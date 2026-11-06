ASCOLI PICENO – Termina 1-1 il big match tra Ascoli-Palermo, valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie B 2026/27. Davanti a quasi 15mila spettatori. Al termine di una partita che può attestarsi come uno spot per questa Serie B, i protagonisti analizzano il match in sala stampa.

Mister Tomei “Devo fare i complimenti ai ragazzi hanno fatto una grandissima partita contro la prima in classifica. Quello che mi impressiona è la loro continua crescita e identità. Hanno sicurezza e anche contro una squadra come il Palermo hanno fatto una partita dove si sono espressi al massimo. Nel secondo tempo ce la siamo giocata anche se si sono alzati di più. Il calcio è uno sport meraviglioso perchè puoi vincere e perdere in un attimo, valuto i ragazzi e non il risultato. Senza timori e reverenze con grande identità. Giocare a casa nostra è sempre meraviglioso anche stasera sold out, complimenti al nostro pubblico”

Una gara dove l’Ascoli poteva essere più cinico e portarsi a casa il risultato ” E’ vero. Perin ha fatto una bella parata, oggettivamente avremmo potuto chiuderla nel primo tempo o renderla più complicata. Per noi motivo di grande orgoglio competere così”

Sui singoli “Oggi Venuti è ripartito dall’inizio partita impressionate, viene da un brutto infortunio, ma tutti hanno fatto una gran partita. Acampora? speriamo non sia grave, ha sentito tirare al flessore. Damiani? affaticamento all’adduttore abbiamo deciso di non rischiare.”

L’allenatore in seconda del Palermo Maurizio D’Angelo che sostituisce in sala stampa mister Filippo Inzaghi che ha una forte tonsillite “Ascoli squadra che gioca bene e ha entusiasmo, venire ad Ascoli e fare un secondo tempo come abbiamo fatto è merito dei ragazzi che hanno saputo reagire e cambiare la gara. Vavassori aveva avuto dissenteria e problemi di pancia nella notte, lui si è sentito di provare ma ha già la febbre a 39,5 si era sentito di provare. Un Palermo consapevole dei propri mezzi venire qui contro questo Ascoli e giocare cosi è importante, loro non hanno fatto giovare nessuna squadra. Noi abbiamo tirato 18 volte in porta e 10 dell’Ascoli devo fare i complimenti gioco ben organizzata che gioca bene e nel primo tempo è stato sicuramente di marchio Ascoli che sa mettere in difficoltà nella ripresa il Palermo ha dimostrato di essere una buona squadra siamo contenti del punto e dell’imbattibilità.

Il difensore bianconero Venuti protagonista della gara ” Ai punti se fosse stato un match di pugilato avremmo meritato la vittoria, tanta autostima fare una partita così contro la prima in classifica, significa che stiamo lavorando bene quotidianamente. Mi sto trovando benissismo, ringrazio i ragazzi gruppo fantastico e al mister e il suo staff che mi stanno aiutando a ritrovare la condizione. Il colpo di testa, per alcuni centimetri non è entrata spero capiti più avanti.

Sui tifosi “Per noi fondamentale sentire il pubblico che ci sprona sempre e ti fa fare quella corsa in più anche quando si sente la stanchezza. Ho scelto l’Ascoli per l’interesse mostrato nei miei confronti, ho trovato ambizione e forte identità.

Pausa importante anche per analizzare questo cammino e una vittoria sfiorata che poteva portarvi a ridosso della capolista “il nostro obiettivo è sempre rimanere focalizzati sul nostro obiettivo, pausa importante per caricare le batterie e lavorare”.

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