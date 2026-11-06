ASCOLI PICENO- In un Del Duca delle grandi occasioni, vestito a festa per i 128 anni del club e gremito da quasi 15.000 spettatori, l’Ascoli imbriglia la capolista Palermo al termine di una sfida intensa, giocata a ritmi elevati. Il 1-1 finale rispecchia l’andamento di un match in cui l’Ascoli ha dominato la prima frazione per poi subire il ritorno della corazzata rosanero nella ripresa.
L’avvio di gara dei bianconeri è travolgente: spinti dalla spinta costante di Guiebre a sinistra e dalle giocate di un ispirato Silipo, i bianconeri mettono subito in affanno la retroguardia siciliana. Dopo un gol annullato a Brunori per fuorigioco e un’incornata di Venuti uscita di un soffio, al 19′ arriva il meritato vantaggio: Guiebre sfreccia sulla fascia e serve a centro area un pallone rasoterra che Brunori deve solo spingere in rete. Il grande ex non esulta, ma il “Del Duca” esplode. Il Palermo sbanda, soffre il pressing alto degli uomini di Tomei e rischia il raddoppio sulla conclusione a giro di Silipo, sventata da un grande intervento di Perin. Unico neo l’infortunio di Acampora che lascia a metà frazione il campo, al suo posto Bolsius che non entra mai veramente in partita.
Nella ripresa Inzaghi riorganizza i suoi inserendo Ranocchia per Vavassori, e la mossa paga subito. L’Ascoli fallisce il raddoppio al 51′ con D’Uffizi che sfiletta l’impatto col pallone a due passi dalla porta, e quattro minuti dopo punisce la disattenzione marchigiana: al 55′ Ranocchia trova l’angolo con un diagonale preciso su verticalizzazione di Cassandro. Incassato il pari, l’Ascoli prova a scuotersi con le giocate dei neoentrati Bolsius e Perciun, ma la stanchezza inizia a farsi sentire su entrambi i fronti. Nel finale Inzaghi blinda il punto con il 5-3-2, mentre l’Ascoli stringe i denti guidato da un Corradini stoico nonostante i crampi.
Finisce 1-1: un punto d’oro per l’Ascoli, che sale a quota 20 punti in classifica e dimostra di poter stare a pieno titolo ai vertici del campionato.
Pagelle Ascoli
Vitale 6.5: Incolpevole sul diagonale chirurgico di Ranocchia. Attento nella ripresa sul tentativo a bruciapelo di Hernani e sempre sicuro sulle uscite alte. Il primo regista della squadra sempre attento
Venuti 7: Imperioso, spinge con continuità nel primo tempo, sfiorando il gol di testa al 15′. Nella ripresa tiene bene la posizione contro le avanzate di Augello e Johnsen.
Curado 6.5: Prestazione da vero capitano. Francobolla Pohjanpalo non concedendogli quasi mai lo spazio per girarsi a rete.
Rizzo 7: Provvidenziale la sua opposizione con il corpo sul tiro a botta sicura di Pohjanpalo a inizio secondo tempo. Attento nelle letture difensive.
Guiebre 7: Una furia sulla corsia di sinistra. Dai suoi piedi nascono le azioni più pericolose dell’Ascoli, compreso l’assist perfetto per l’1-0 di Brunori. Costante spina nel fianco per Cassandro.
Milanese 6: Lavoro prezioso di rottura e legna in mezzo al campo. Garantisce equilibri finché l’autonomia glielo consente. (Dal 61’ Perciun 6: Entra con lo spirito giusto, offrendo subito un bel pallone per la conclusione di Brunori).
Corradini 6.5: Geometria ed energia al servizio della squadra. Corre per due e stringe i denti nei minuti finali giocando con i crampi pur di non abbandonare i compagni.
Silipo 7: Da ex di turno gioca con motivazioni a mille. Salta l’uomo con facilità, sfiora il gol con un gran sinistro battezzato all’angolino da Perin e inventa calcio sulla trequarti. (Dal 61’ De Pieri 6: Dà freschezza al reparto avanzato nel momento di massimo sforzo).
Acampora 6.5: Avvio brillante con l’assist per il gol poi annullato e la palla al bacio per Venuti. La sua partita dura purtroppo solo 25 minuti per un infortunio muscolare. (Dal 25’ Bolsius 5.5: Impatto non eccellente sulla gara: punta l’avversario e sfiora la marcatura con una splendida serpentina al 78′, ma sbaglia troppo).
D’Uffizi 6: Tanto movimento e spunti interessanti a svariare sul fronte d’attacco, ma pesa come un macigno l’errore al 51′ a porta praticamente spalancata che avrebbe chiuso il match.
Brunori 7: Timbra il classico gol dell’ex da rapace d’area pura e mostra gran rispetto non esultando. Fa un lavoro enorme nel difendere palla e far salire la squadra. (Dal 74’ Gori 6: Lotta con la difesa avversaria nei minuti di sofferenza finale).
Chakir (dal 74’) 6: Risponde presente nel finale portando forza fisica e pressando alto i portatori di palla del Palermo.
All. Tomei 8: La sua squadra gioca un primo tempo perfetto per aggressività, ritmo e qualità del palleggio. Sta valorizzando un gruppo coeso e affamato, capace di mettere alle corde la capolista.
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