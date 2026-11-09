ASCOLI PICENO – Un traguardo importante per il calciatore, che ha superato da poco le cento presenze con la maglia del Picchio ed un riconoscimento per il Club e per lo staff tecnico che hanno saputo credere in lui, valorizzandolo e puntando quotidianamente sul suo percorso di crescita continua e in costante evoluzione.

L’attaccante bianconero questa sera raggiungerà il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia (PI) per rispondere alla chiamata del CT Baldini. L’Italia Under 21 disputerà due amichevoli di prestigio: venerdì 13 novembre, alle ore 18:30, gli Azzurrini affronteranno la Francia allo stadio “Le Basser” di Laval, mentre lunedì 16 novembre, alle ore 18:15, l’avversario sarà il Belgio all’ “Armando Picchi” di Livorno. Entrambe le gare saranno trasmesse in diretta su Rai 2.

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