ASCOLI PICENO – Si è svolta nella mattinata del 10 novembre 2026 nella Sala De Carolis e Ferri di Palazzo Arengo la conferenza stampa di presentazione del gran galà di celebrazione dei 70 anni dell’Asa Ascoli che si terrà sabato 14 novembre, dalle ore 17, al teatro Ventidio Basso ad Ascoli Piceno. Dopo i saluti del sindaco di Ascoli Marco Fioravanti “Era doveroso partecipare, l’Asa Ascoli è una delle più longeve e gloriose società di atletica leggera italiane”.

Ha preso la parola l’assessore allo sport Nico Stallone, “Io sono orgoglioso di far parte di questa storia, perché la storia dell’Asa è una storia che inorgoglisce la nostra città per aver scritto delle pagine indelebili a livello nazionale e internazionale. L’Asa Ascoli per la città la rappresenta il fiore all’occhiello da un punto di vista sportivo. L’Asa ha dato lustro ad Ascoli con i suoi grandi risultati con le sue eccellenze e soprattutto con uno stile di vita, di comportamento, di valori, che credo al di là dei campioni che sono stati formati, ogni tanto mi capita di parlare con qualche persona, che oggi fa professioni diverse, che mi ricorda, con orgoglio, ma io sono stato all’Asa. Ripeto sono onorato di far parte di questo 70ennale”.

E’stata poi la volta del presidente Davide Travaglini, “Quello che cercherò di portare, che sto provando a portare, è un’ulteriore passione in un ambiente che è già molto appassionato e molto valorizzato. Le parole dell’assessore Stallone sono tutte sottoscrivibili. Sono a stretto contatto con i tecnici, con i consiglieri, con i ragazzi e con gli atleti assoluti. Quello che si respira di speciale al campo scuola che cercheremo di portare sabato alla festa, cercheremo di portare alla popolazione ascolana, proprio quella passione, quella voglia di vivere qualcosa di estremamente sano. Il grande valore aggiunto che noi abbiamo all’ASA è una grandissima professionalità e preparazione da parte dei nostri tecnici. Questo ci mette nelle condizioni di gestire, quello che c’è intorno al discorso meramente sportivo, in maniera molto più serena. In occasione del galà di sabato presenteremo ufficialmente il nuovo logo, le nuove divise. Vogliamo riportare l’atletica e l’Asa in città. La risposta che abbiamo avuto da parte della popolazione nelle iscrizioni di questo anno è stata molto importante, siamo molto felici anche da quel punto di vista. Noi dobbiamo essere bravi a garantire , ed è quello che stiamo facendo, e ringrazio la dirigenza, il sindaco Fioravanti e l’assessore Stallone, di garantire un ambiente assolutamente sicuro”.

Sabato 14 alle ore 17 al teatro Ventidio Basso sarà un pomeriggio di ricordi che ripercorrerà la storia dell’atletica leggera ascolana ed italiana. 70 anni di successi nazionali ed internazionali, ripercorrendo la storia dell’Asa Ascoli dai suoi presidente, ai suoi campioni italiani di specialità. Verranno premiati gli atleti medagliati del 2026, gli atleti paralimpici. Ci saranno gli allenatori storici. Presenti gli ex atleti nazionali e gli ex atleti olimpici. Ci sarà il saluto del presidente della Fidal Stefano Mei e della mezzofondista Nadia Battocletti, (mezzofondista italiana, medaglia d’argento nei 10000 metri piani ai Giochi olimpici di Parigi 2024, campionessa mondiale indoor dei 3000 metri piani a Toruń 2026, vincitrice di due medaglie (un argento e un bronzo) ai Mondiali di Tokyo 2025 e di quattro ori europei tra Roma 2024 e Birmingham 2026).

Nel corso del pomeriggio al Ventidio Basso verranno presentate le nuove divise ufficiali con il nuovo logo societario. Saranno coinvolti tutti gli atleti dai più giovani, futuri campioncini, ai grandi già affermati. Sarà una festa per rimarcare i 70 anni dell’atletica leggera ascolana e nazionale. Una piccola grande società che ha un palmares di titoli da far invidia alle più blasonate società italiane. In questi 70 anni più di 14.000 atleti hanno vestito la canotta dell’Asa Ascoli.

ASA ASCOLI

8 campioni italiani,

6 atleti olimpionici

20 Titoli Italiani

54 Titoli Italiani Giovanili

7 Titoli Italiani Giovanili di società

118 Presenze in Azzurro

23 Primati italiani giovanili

112 Presenze nelle nazionali giovanili allievi e Juniores

2 medaglie d’oro ai Giochi del Mediterraneo





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