ASCOLI PICENO –Esordio in azzurro oggi pomeriggio per l’attaccante bianconero Simone D’Uffizi, che al 78’ è stato chiamato in causa dal CT Baldini al posto di Dagasso nel corso dell’amichevole Under 21 Italia-Belgio, disputata al Picchi di Livorno.

LA PARTITA: 2-2 il risultato finale: al primo vantaggio azzurro, al 24’, con Cherubini, è arrivato l’immediato 1-1 del Belgio con Mirisola, ancora a segno, al 52’, per la personale doppietta. L’Italia ha pareggiato all’88’ con Ekhator su calcio di rigore.

Cosi il CT Baldini al termine del match:

“Questa squadra è una famiglia, avete visto quel ragazzo che è entrato che voglia che aveva? Sembrava che D’Uffizi fosse da sempre con noi”.

Alle sue parole hanno fatto eco quelle di D’Uffizi:

“Da ultimo arrivato ho capito subito in che gruppo fossi entrato, sono contento per l’esordio, indossare la maglia azzurra è il sogno di una vita. Ringrazio Mister Baldini di avermi dato questa possibilità, grazie anche a Mister Tomei, al DS Patti e al popolo ascolano. Spero molto di rimanere nell’Under, vedremo. Con l’Ascoli stiamo facendo molto bene, il gruppo azzurro mi ricorda quello dell’Ascoli, due gruppi bellissimi. Due squadre per due sogni? Spero che si avverino”.

La Moldavia esce sconfitta 1-0 dallo stadio Tórsvølli di Tórshavn, nel match disputato oggi pomeriggio con le Isole Faroe e valido per la 6^ giornata della fase a gironi della Nations League, Lega C. Con questa vittoria, ottenuta grazie alla rete di Áki Samuelsen al 24’, le Isole Faroe superano in classifica generale la Moldavia, che vede così sfumare la possibilità di giocarsi, almeno attraverso gli spareggi, la promozione in Lega B.

Sergiu Perciun anche in questa occasione è stato schierato dal CT Popescu dal 1’, restando in campo per tutta la durata del match. Il calciatore bianconero tornerà a disposizione di Mister Tomei mercoledì, in occasione della sessione mattutina di allenamento.

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