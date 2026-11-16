Quattro premi individuali consegnati a Patti, Tomei, Curado e Vitale e un premio alla squadra

ASCOLI PICENO- L’Ascoli Calcio è stato premiato questa sera in occasione della XV edizione del Gran Galà del Calcio – Italian Football Awards, ospitata presso l’Auditorium Caurum Hall Guido D’Arezzo.

Un riconoscimento importante per il Club e per i suoi protagonisti, che premia il percorso compiuto e i risultati raggiunti nel corso della stagione 2025/2026, culminata con il ritorno in Serie B attraverso la vittoria dei Playoff.

Nel dettaglio, all’Ascoli è stato assegnato il premio speciale “Trionfo nei playoff e ritorno in Serie B”, nell’ambito della categoria “Serie C Awards – stagione 2025/2026”.

Quattro i riconoscimenti individuali: Matteo Patti è stato premiato come “Miglior Direttore Sportivo dell’anno – girone B”, Mister Francesco Tomei è stato inserito nella “Top 11 Allenatori”, il capitano Marcos Curado nella “Top 11 Difensori centrali” e Samuele Vitale nella “Top 11 Portieri”.

Cinque premi complessivi che valorizzano il lavoro della Società e il contributo delle professionalità che hanno accompagnato il Club verso un traguardo fondamentale, riportando l’Ascoli e la sua tifoseria nel campionato cadetto.

Il Gran Galà del Calcio – Italian Football Awards, ideato e prodotto dal giornalista e Project Manager Donato Alfani, celebra ogni anno i protagonisti del calcio italiano, premiando tesserati, club e professionisti distintisi nelle rispettive categorie. I riconoscimenti vengono assegnati sulla base delle preferenze espresse da una giuria tecnica composta da giornalisti sportivi.

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