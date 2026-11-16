Sul fronte industriale, HP Composites ha presentato una previsione di fatturato per il 2026 pari a circa 38 milioni di euro, in crescita del 13% rispetto al 2025, e l’acquisizione di sette nuovi clienti

ASCOLI PICENO – Segnali incoraggianti per il percorso di rilancio di HP Composites di Ascoli Piceno. Nel corso del tavolo di confronto tra azienda, organizzazioni sindacali e istituzioni, che si è svolto oggi pomeriggio in Regione, la direzione aziendale ha illustrato i risultati raggiunti e le prospettive del piano industriale dell’azienda, confermando la conclusione positiva della procedura di composizione negoziata della crisi.

L’accordo raggiunto con gli istituti bancari prevede la sospensione dei rimborsi dei mutui fino al 2027, per un importo residuo inferiore a 1,5 milioni di euro, e rappresenta un passaggio significativo nel percorso di riequilibrio finanziario della società.

“Accogliamo positivamente i risultati illustrati oggi dalla direzione aziendale – ha dichiarato l’assessore regionale al Lavoro, Tiziano Consoli –. La conclusione della composizione negoziata, la diversificazione dei mercati e l’acquisizione di nuove commesse rappresentano segnali importanti per una realtà industriale che ha attraversato una fase complessa. È positivo constatare che l’azienda stia investendo sul proprio futuro, valorizzando competenze e capacità produttive che costituiscono un patrimonio per il nostro territorio”.

Sul fronte industriale, HP Composites ha presentato una previsione di fatturato per il 2026 pari a circa 38 milioni di euro, in crescita del 13% rispetto al 2025, e l’acquisizione di sette nuovi clienti nei settori automotive, aerospace e marine, dai quali è atteso un contributo di oltre 15 milioni di euro di fatturato nel 2027.

Tra gli elementi più rilevanti figurano l’ottenimento della certificazione EN9100 per il settore aerospaziale, l’ampliamento delle collaborazioni commerciali internazionali e la progressiva riduzione della dipendenza dal principale cliente storico. “La ripresa del fatturato è importante – ha proseguito Consoli – ma la vera sfida è trasformare questa crescita in solidità economica e stabilità occupazionale. Comprendiamo le osservazioni delle organizzazioni sindacali: il recupero della marginalità è un elemento essenziale per garantire prospettive durature all’azienda e ai suoi lavoratori. Il rilancio non può essere valutato soltanto attraverso le nuove commesse, ma deve essere accompagnato da risultati industriali sostenibili nel tempo”.

La direzione ha inoltre illustrato gli interventi di riorganizzazione produttiva, internalizzazione di alcune lavorazioni e miglioramento dell’efficienza industriale, finalizzati a incrementare la capacità produttiva e recuperare marginalità. È stata confermata anche la conclusione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, avvenuta il 30 aprile 2026. Nel corso del confronto, le organizzazioni sindacali, pur riconoscendo i progressi compiuti, hanno evidenziato la necessità di mantenere aperto il tavolo di crisi, affinché le azioni previste dal piano industriale possano tradursi in risultati concreti e verificabili, soprattutto in termini di crescita e redditività.

“La Regione Marche – ha concluso Consoli – continuerà a seguire con attenzione l’evoluzione del piano industriale, favorendo il dialogo tra azienda e parti sociali, affinché questa fase di rilancio possa tradursi in una prospettiva industriale stabile, competitiva e capace di generare valore e lavoro sul territorio. Il nostro obiettivo è accompagnare il consolidamento di questa ripresa, tutelando l’occupazione e valorizzando le professionalità presenti in azienda”.

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