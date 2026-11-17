ASCOLI PICENO – Ieri sera si è svolta ad Arezzo la XV edizione del Gran Galà del Calcio – Italian Football Awards. All’Auditorium Caurum Hall Guido D’Arezzo si sono susseguiti dirigenti, calciatori e addetti ai lavori del mondo del calcio, dalla massima serie fino alla serie C per l’evento che ha celebrato i protagonisti della s.s. 2025/26. A ritirare il premio speciale “Trionfo nei playoff e ritorno in Serie B”, nell’ambito della categoria “Serie C Awards – stagione 2025/26” è stato il Presidente Bernardino Passeri, giunto da Roma, insieme al figlio Andrea:

“Sono un neofita” – ha esordito il numero uno di Corso Vittorio Emanuele – “E’ il primo anno in cui sono entrato nel calcio, è stato un anno stupendo. La classifica non la guardiamo, ma resta il fatto che ogni partita vogliamo vincerla, vogliamo mantenere la categoria e, appena i numeri ci daranno ragione, partiremo da lì e andremo avanti, vediamo dove possiamo arrivare, nessuno ci può togliere i sogni.

ll calcio mi sta facendo invecchiare, ma è stata una sferzata di vita quando uno potrebbe tranquillamente riposarsi. Sono partito in questa avventura per amore del mio territorio, per i tifosi dell’Ascoli e per tutta Ascoli che lo merita veramente. Credo che una realtà come Ascoli non esista da nessuna parte, abbiamo lo stadio sempre pieno dall’anno scorso, non c’è partita dove non c’è il tutto esaurito, e pensare che è una cittadina di 45.000 abitanti che fa 15.000 persone a partita. Il Del Duca è il nostro fortino”.

Nel corso della serata il Direttore Sportivo Matteo Patti ha ricevuto il premio come “Miglior Direttore Sportivo dell’anno – girone B”. Interrogato dalla conduttrice Giada Giacalone su classifica e calciomercato, ha risposto: “La classifica non la guardiamo con costanza, quello che ci interessa è continuare a garantire il livello delle prestazioni e siamo contenti che stia avvenendo, adesso sta arrivando anche qualche risultato, che rappresenta un po’ di fieno in cascina per l’inverno.

I rinforzi li abbiamo in casa, anche se è normale che lavoriamo sempre per migliorarci, siamo in costante evoluzione: come il Mister evolve nelle sue proposte di gioco, io cerco di evolvermi seguendo lui. Siamo una bella famiglia e, se ci sarà qualche opportunità di mercato, il Presidente ci darà la possibilità di coglierla al volo”.

Gli altri riconoscimenti come “Top 11” dei tre gironi di Serie C sono stati ritirati da Mister Tomei, al quale in mattinata era stata consegnata a Coverciano la panchina d’oro, Marcos Curado e Samuele Vitale, rispettivamente come miglior allenatore, miglior difensore centrale e miglior portiere.