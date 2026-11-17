Il sindaco Fioravanti: «Ovunque andrà Galliani ci sarà anche il nome di Ascoli Piceno». Il Maestro racconta il valore del tempo e dell’emozione nell’arte. Stefano Papetti: «Il passato e il contemporaneo si incontrano nel segno del disegno».

ASCOLI PICENO – Una nuova realtà culturale arricchisce il centro storico di Ascoli Piceno. Con l’inaugurazione della Galleria ZoomArt, in via delle Canterine 45, la città consolida il proprio legame con Omar Galliani, uno dei protagonisti del panorama artistico contemporaneo internazionale.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Culturale ZoomArt di Nazzareno Verdesi, rappresenta un nuovo capitolo del rapporto tra il Maestro e il territorio ascolano, culminato nella realizzazione della monumentale opera L’Eco della Sibilla, oggi collocata a Palazzo Saladini Pilastri. All’inaugurazione sono intervenuti il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti, lo stesso Omar Galliani e il professor Stefano Papetti, offrendo tre interpretazioni complementari del valore artistico, culturale e identitario del progetto.

MARCO FIORAVANTI: «UN MATRIMONIO TRA GALLIANI E ASCOLI PICENO»

Il sindaco Marco Fioravanti ha sottolineato innanzitutto il ruolo di Nazzareno Verdesi nella crescita culturale della città, definendolo un uomo generoso, capace di vivere profondamente il proprio rapporto con l’arte e di trasformarlo in iniziative rivolte alla collettività. Particolare riconoscenza è stata espressa nei confronti di Omar Galliani, per aver realizzato L’Eco della Sibilla e per aver consentito a numerosi studenti di assistere direttamente alla nascita di un’opera d’arte.

Un’esperienza che, secondo Fioravanti, ha permesso ai giovani di conoscere non soltanto la tecnica del Maestro, ma anche il momento più intimo e creativo del suo lavoro. Con un’immagine particolarmente efficace, il primo cittadino ha sintetizzato l’evoluzione del rapporto tra Galliani e Ascoli: «Oggi celebriamo il matrimonio ufficiale con il maestro Galliani», dopo una fase di corteggiamento e fidanzamento artistico. La presenza permanente delle opere del Maestro nella nuova galleria rappresenta, secondo il sindaco, anche uno straordinario strumento di promozione internazionale della città.

«Ovunque andrà Galliani ci sarà anche il nome di Ascoli Piceno», ha dichiarato Fioravanti, evidenziando come questo nuovo spazio offra ai cittadini e ai visitatori la possibilità di vivere un’esperienza continuativa di incontro con l’arte contemporanea.

OMAR GALLIANI: «IL PASSATO PUÒ ESSERE PRESENTE SE È INTERPRETATO»

Particolarmente intenso l’intervento di Omar Galliani, che ha accompagnato il pubblico dentro la dimensione più profonda della propria ricerca artistica, soffermandosi sul rapporto tra il luogo, la materia, il tempo e la nascita dell’opera. Il Maestro ha spiegato come i luoghi nei quali lavora possano influenzare profondamente il risultato creativo. È quanto accaduto proprio ad Ascoli Piceno durante la realizzazione de L’Eco della Sibilla, un lavoro che ha assunto caratteristiche nuove rispetto al bozzetto originario grazie al dialogo con gli ambienti museali che ne hanno ospitato l’esecuzione. Le figure che circondano la Sibilla, le simbologie e gli elementi fantastici sono nati anche da questo rapporto tra l’artista e lo spazio, rendendo l’opera, secondo Galliani, unica e irripetibile.

Un altro passaggio centrale ha riguardato il valore del tempo, in una società dominata dalla velocità delle immagini, dei social network e delle nuove tecnologie. Galliani ha rivendicato l’importanza del lavoro manuale, della lentezza necessaria alla creazione e dell’emozione che accompagna ogni singolo gesto artistico.

Nel suo lavoro il disegno nasce dalla sovrapposizione di innumerevoli segni, dalla grafite, dal carbonio e dai materiali più semplici, che attraverso l’elaborazione dell’artista si trasformano in immagini di straordinaria intensità. La musica stessa, ha raccontato, accompagna frequentemente il processo creativo, contribuendo a costruire il rapporto emotivo con l’opera.

Una riflessione che si estende anche all’intelligenza artificiale, capace di riprodurre immagini ma non, secondo il Maestro, di sostituire il patrimonio di emozioni, esperienze e sensibilità che alimenta la creazione artistica. Galliani ha quindi richiamato i grandi riferimenti della tradizione, da Leonardo a Raffaello, rivendicando la modernità di un linguaggio che affonda le radici nella storia dell’arte. «Il passato può essere presente se è interpretato», ha affermato, sintetizzando il significato della propria ricerca: custodire e rinnovare la tradizione attraverso una sensibilità pienamente contemporanea.

STEFANO PAPETTI: «GALLIANI HA PORTATO NEL MONDO LA BELLEZZA DELL’ITALIA»

Un’interpretazione storico-artistica del percorso di Omar Galliani è stata offerta dal professor Stefano Papetti, che ha individuato nella profonda fedeltà dell’artista alle proprie radici culturali uno dei suoi maggiori elementi di originalità. «Il merito di Galliani è quello di essere invece profondamente legato alla provincia italiana», ha osservato Papetti, sottolineando come il Maestro abbia saputo trasferire questo patrimonio culturale in una dimensione internazionale, soprattutto attraverso la sua attività artistica e didattica in Oriente.

Papetti ha ripercorso anche il rapporto di Galliani con le Marche e con Ascoli Piceno, ricordando la prima mostra ascolana del 2004 nella Galleria Licini e la realizzazione del Palio della Quintana.

Un legame che si intreccia con quello, altrettanto profondo, con Urbino, città nella quale Galliani ha insegnato all’Accademia di Belle Arti, confrontandosi con la grande tradizione rinascimentale. Secondo lo storico dell’arte, L’Eco della Sibilla rappresenta una sintesi originale tra l’equilibrio e l’armonia del Rinascimento urbinate e la dimensione medievale, narrativa e simbolica della cultura ascolana.

Un’opera che, nella lettura di Papetti, non sarebbe potuta nascere altrove, perché profondamente legata all’identità dei luoghi che l’hanno ispirata. Il professore si è soffermato sulla realizzazione del grande trittico di sei metri per tre, sulle tecniche utilizzate dal Maestro, sul ruolo fondamentale del disegno e sulla particolare natura delle tavole lignee, nelle quali il colore naturale del legno diventa parte integrante della composizione.

Ha inoltre ricordato le otto masterclass organizzate con gli studenti delle scuole ascolane, che hanno potuto dialogare con Galliani e seguire direttamente le fasi di realizzazione dell’opera. Un’esperienza che dimostra come l’arte contemporanea possa superare i confini degli ambienti specialistici e diventare patrimonio condiviso della comunità. Papetti ha infine evidenziato come le opere esposte nella nuova Galleria ZoomArt permettano di riconoscere uno stile inconfondibile, fondato sulla centralità del disegno, sulla continuità con la tradizione e sulla capacità di interpretare emozioni e inquietudini del presente.

ZOOMART, UN NUOVO PUNTO DI RIFERIMENTO CULTURALE PER ASCOLI

L’inaugurazione della Galleria ZoomArt assume così un significato che va oltre l’apertura di uno spazio espositivo. Grazie all’impegno di Nazzareno Verdesi e al rapporto costruito con Omar Galliani, Ascoli Piceno consolida un progetto capace di coniugare la valorizzazione del patrimonio culturale, il linguaggio dell’arte contemporanea e una prospettiva di promozione internazionale del territorio. La presenza permanente delle opere di Galliani offre alla città una nuova opportunità di incontro con l’arte e rafforza un legame che, attraverso L’Eco della Sibilla, ha già trovato una delle sue espressioni più rappresentative. Un percorso nel quale la tradizione non viene semplicemente conservata, ma continua a generare nuove forme di bellezza e di conoscenza.

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