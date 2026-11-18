ASCOLI PICENO – La Lega B ha comunicato date e orari dalla 21esima alla 23esima giornata del Campionato Serie BKT 2026/27. Questo il riepilogo completo degli impegni dei bianconeri:
12^ ASCOLI-L.R. VICENZA sabato 21 novembre, ore 15
13^ CESENA-ASCOLI martedì 24 novembre, ore 20
14^ ASCOLI-VIRTUS ENTELLA sabato 28 novembre, ore 15
15^ MANTOVA-ASCOLI sabato 5 dicembre, ore 15
16^ ASCOLI-JUVE STABIA martedì 8 dicembre, ore 17:15
17^ PISA-ASCOLI sabato 12 dicembre, ore 15
18^ ASCOLI-MODENA sabato 19 dicembre, ore 19:30
19^ CREMONESE-ASCOLI domenica 27 dicembre, ore 15
20^ ASCOLI-CATANZARO domenica 10 gennaio, ore 15
21^ ASCOLI-SUDTIROL sabato 16 gennaio, ore 15
22^ L.R. VICENZA-ASCOLI domenica 24 gennaio, ore 15
23^ ASCOLI-PADOVA sabato 30 gennaio, ore 15
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