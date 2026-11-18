ASCOLI PICENO – E’ Michael Fabbri della sezione di Ravenna è l’Arbitro designato per dirigere Ascoli-L.R.Vicenza, match valido per la 12a giornata del Campionato di Serie BKT, in programma sabato 21 novembre, alle ore 15, al “Cino e Lillo Del Duca” di Ascoli Piceno.

Gli Assistenti sono Alex Cavallina di Parma e Andrea Bianchini di Perugia, Quarto Ufficiale Marco Di Loreto della sezione di Terni, al VAR e AVAR, entrambi on site, rispettivamente Antonio Giua di Olbia e Rodolfo Di Vuolo di Castellammare di Stabia.

IL PROSSIMO AVVERSARIO

Niente trasferta al Del Duca per i tifosi biancorossi: è stato chiuso il settore ospiti per motivi di ordine pubblico.

IL Vicenza arriva alla sfida con un bilancio non molto positivo: 19° posto in classifica (penultimo) con 9 punti in 11 giornate, pagando a caro prezzo la peggior difesa del campionato (24 reti subite) e una serie negativa di tre sconfitte consecutive contro Modena, Palermo e Cremonese. Nonostante una discreta produzione offensiva da neopromossa, i biancorossi faticano a trovare equilibrio e solidità soprattutto tra le mura amiche. La squadra ha raccolto più punti e segnato più gol lontano dal Romeo Menti rispetto alle partite casalinghe Con 14 gol segnati, il reparto offensivo biancorosso ha realizzato più reti di diverse squadre in zona playoff come Padova (12) e C





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