ASCOLI PICENO – La qualità di un prodotto si riconosce anche dalla storia che porta con sé: quella dell’impresa che lo ha progettato e realizzato, delle competenze che ne accompagnano la produzione, del territorio in cui nasce. È uno degli aspetti emersi dagli incontri tra gli operatori internazionali e le imprese marchigiane protagonisti di Marche Origin Design, l’iniziativa dedicata al mobile e al design che si conclude oggi a Pesaro dopo due giornate di business matching.

Sono 26 gli operatori internazionali arrivati da Canada, Regno Unito, Polonia, Repubblica Ceca, Singapore e Malesia per incontrare 20 imprese marchigiane. Architetti, interior designer, titolari di showroom, distributori e professionisti della progettazione e dell’arredo hanno partecipato a 400 incontri B2B, programmati tra il 17 e il 18 novembre, con l’obiettivo di conoscere da vicino le produzioni del territorio e individuare nuove opportunità di collaborazione commerciale.

La ricerca dei buyer: nuove proposte, qualità e sostenibilità

Le impressioni raccolte tra gli operatori restituiscono l’interesse per un’esperienza che consente di andare oltre la presentazione dei cataloghi e di conoscere direttamente le aziende, scoprire nuovi produttori e approfondire le caratteristiche delle collezioni. Anche chi già conosce alcuni marchi italiani cerca nuove soluzioni da inserire nella propria offerta, ampliando le possibilità di scelta per i clienti. È il caso, ad esempio, di una buyer canadese alla sua prima visita in Italia, che affianca all’attività di interior design la gestione di un proprio punto vendita e ricerca proposte nuove, giovani e interessanti.

Dagli incontri è emerso anche un aspetto importante del valore del Made in Italy: la possibilità di raccontare non soltanto il prodotto, ma anche la storia dell’impresa che lo realizza, delle persone, delle competenze e del territorio da cui nasce. Per chi propone arredi a una clientela attenta alla qualità, poter trasmettere questa storia rappresenta un elemento distintivo e arricchisce l’esperienza d’acquisto. Il marchio italiano, quindi, è riconosciuto anche per il patrimonio produttivo e culturale che esprime.

Tra le richieste dei mercati emerge una particolare attenzione ai progetti di fascia alta, destinati soprattutto a hotel di lusso a partire dalle cinque stelle e a ville e residenze private. Architetti e interior designer sono gli interlocutori principali nella definizione e nella realizzazione di questi interventi. La selezione degli arredi risponde a criteri che combinano bellezza, originalità e aggiornamento rispetto alle tendenze internazionali, con una crescente attenzione al benessere abitativo, alla sostenibilità e al rapporto con la natura.

Il punto di vista delle imprese marchigiane: contatti qualificati e nuovi mercati

Anche le aziende marchigiane riconoscono nell’iniziativa uno strumento concreto di internazionalizzazione. La possibilità di incontrare nello stesso luogo operatori qualificati provenienti da diversi Paesi consente di attivare contatti utili per aprire nuovi mercati e valorizzare le produzioni. Questo offre visibilità ai singoli marchi e, allo stesso tempo, contribuisce a presentare il territorio come un sistema produttivo capace di esprimere qualità, competenze e cultura del progetto.

Le imprese hanno avuto modo nel corso di alcune interviste anche di apprezzare l’efficienza del modello di incontro: ospitare buyer e professionisti permette di intercettare nuovi potenziali clienti e di consolidare rapporti commerciali già avviati, riducendo la necessità di frequenti trasferte all’estero. Anche dal lato produttivo, la ricerca della bellezza e di soluzioni capaci di offrire qualcosa in più rappresenta una leva per distinguersi e rispondere alle nuove tendenze del mercato internazionale.

La strategia della Camera: diversificare i mercati e rafforzare le relazioni

«Per le nostre imprese è fondamentale ampliare il proprio raggio d’azione e stringere relazioni solide e differenziate. Abbiamo scelto di affiancare aree geografiche con caratteristiche complementari – spiega il presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini – Singapore e Malesia sono importanti punti di riferimento per studi di architettura e interior design attivi in tutto il Sud-est asiatico. Lo stesso vale per una parte rilevante degli operatori britannici. Canada e Regno Unito uniscono una domanda consolidata di Made in Italy a un elevato potere d’acquisto. Polonia e Repubblica Ceca sono mercati europei vicini e dinamici, sempre più sensibili all’arredamento di pregio e di design. Il contesto internazionale muta rapidamente, gli ordini possono rallentare nei canali più maturi e le variabili valutarie e geopolitiche incidono sulla competitività. Disporre di partner qualificati in Europa, in Nord America e in Asia consente di distribuire meglio le opportunità e di attenuare la dipendenza da pochi sbocchi abituali».

La diversificazione dei mercati trova riscontro anche nei flussi commerciali. Secondo le elaborazioni del Centro Studi FederlegnoArredo su dati ISTAT, nel 2025 l’export italiano del macrosistema arredamento ha raggiunto 14,2 miliardi di euro, con una flessione dello 0,8%. Nello stesso periodo, il Regno Unito ha registrato una crescita dell’1,7%, mentre Francia e Stati Uniti hanno segnato rispettivamente -1,6% e -4,9%. Sul fronte regionale, nel primo semestre 2026 l’export marchigiano verso la Polonia ha raggiunto 292,4 milioni di euro (+2,2%) e quello verso il Regno Unito 250,6 milioni (+3,0%), a cui si affianca la forte espansione dei canali nordamericani ed extraeuropei.

«I dati confermano la vitalità e la competitività del nostro sistema produttivo – sottolinea Piero Sabatini, presidente di ADI MAM – con le Marche che si distinguono tra tutte le regioni d’Italia per incidenza di investimenti in termini di sviluppo e innovazione attraverso il design rapportati all’economia regionale. Infatti, come evidenzia il rapporto della Design Economy 2026 a cura della Fondazione Symbola, il ruolo del valore aggiunto generato dal settore del design nell’economia locale (0,33%) è il più alto d’Italia e questo dato conferma il potenziale delle nostre eccellenze territoriali sui mercati globali».

Marche Origin Design è promossa dalla Camera di Commercio delle Marche attraverso la propria Azienda Speciale TECNE, con il supporto di ADI Marche-Abruzzo-Molise. L’iniziativa è stata costruita per mettere in relazione le imprese marchigiane con potenziali partner commerciali esteri, attraverso un’agenda personalizzata sulla base dei profili aziendali e degli interessi degli operatori.

Il territorio come parte dell’esperienza

La conoscenza diretta delle aziende si completa con quella del territorio. Gli ospiti hanno avuto modo di visitare il Museo del Design in vetro curvato di FIAM a Villa Miralfiore e lo stabilimento Scavolini. Il programma proseguirà il 19 novembre con le visite a iGuzzini a Recanati e al Museo Poltrona Frau a Tolentino. Anche il paesaggio e il mare di Pesaro hanno contribuito all’esperienza degli operatori: due di loro hanno scelto di concedersi un bagno nelle acque antistanti l’Hotel Charlie, sede degli incontri B2B.

Da alcuni anni la Camera di Commercio delle Marche promuove il business matching internazionale coinvolgendo buyer e prescrittori qualificati, professionisti che conoscono i mercati di destinazione e possono orientare le scelte dei committenti. Un lavoro che mette le imprese in relazione con interlocutori in grado di apprezzarne le produzioni e di accompagnarle verso nuove opportunità sui mercati esteri.