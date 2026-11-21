ASCOLI PICENO – Le parole dei protagonisti al termine di Ascoli-Vicenza, dodicesima giornata del campionato di Serie B, terminata 2 a 2.

Mister Gallo, allenatore del Vicenza “Abbiamo fatto secondo me una prestazione solida, di sofferenza, con lo sfruttare quello che avevo chiesto ai ragazzi, perchè sicuramente in dieci uomini, un’occasione l’avremmo avuta e così è stato e dovevamo sfruttarla. Abbiamo fatto le pressioni giuste senza sprecare troppe energie. Considerando la forza dell’Ascoli, il pareggio è un buon risultato. Parlo sempre ai miei giocatori e ho detto delle cose che servono ad una squadra che magari sta facendo fatica, abbiamo sofferto dopo il gol fatto, ma i ragazzi hanno messo in campo tutto quello fatto in queste settimane. La difesa a 4 l’ho pensata perché guardando l’Ascoli volevo giocare sui riferimenti, hanno entusiasmo e automatismi, forzano le giocate e le scalate non avrebbero portato a nessun vantaggio.”

L’autore del pareggio del Vicenza, Morra “Partita complicata, abbiamo messo tutta la voglia che avevamo di fare punti, tutta la grinta. Tutti dovevamo dare qualcosa in più, per uscire da questa situazione e fare punti”.

Mister Tomei “Abbiamo preparato la gara sapendo che potevano mettersi con la difesa a , la partita è stata fatta bene. Partite che vanno chiuse prima. Situazione dove potevamo non forzare la giocata sul pareggio del Vicenza, può succedere non è che una palla può cambiare la considerazioni di alcuni giocatori, dovevamo chiuderla prima, abbiamo avuto tante situazioni dove potevamo chiuderla, ci può stare che si concede un tiro e si prende un gol. Siamo partiti un pò rallentati, abbiamo preso un gol che ci ha anche svegliato poi abbiamo iniziato a fare quello che dovevamo fare e creato tanto, ma quando crei e non fai gol può succedere. Bolsius? fa parte del lavoro prendere critiche, ma vedo come lavorano e sta crescendo per noi diventa importante sono contento che ha fatto gol e questo è importante per noi”.

“Ritmi altalenanti oggi? abbiamo tre partite e martedì siamo di nuovo in campo, è successo che loro essendo in meno hanno fatto di tutto e rischiato il tutto per tutto e noi dovevamo essere più lucidi nella gestione, abbiamo palleggiato e rallentato il ritmo per consolidare quello che stavamo facendo, un episodio che lascia l’amaro in bocca. Contento della prestazione”.

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