ASCOLI PICENO- Le parole in sala stampa di Don Bolsius dopo il pareggio per 2-2 contro il Vicenza. L’olandese è stato autore del pareggio dell’Ascoli nel primo tempo “Siamo molto bravi a palleggiare, sicuramente un aspetto che possiamo migliorare molto sul tiro anche da fuori e concretizzare di più”

“Il gol? Posso dire che per me è stato uno dei momenti più belli della mia carriera ho sognato questo gol da tempo e nel mio sogno andavo sotto la curva sud e sarei andato lì ad esultare con loro. Non era scontato che l’ascoli puntasse su di me, ma sono convinto di avere le qualità per fare questo gioco non sono sorpreso di quello che stiamo facendo c’è tanto ancora da imparare col mister e il Lavoro”

Ora tre partite ravvicinate ora ancora più voglia di vincere “Fisicamente stiamo molto bene, l’inizio del primo tempo un po’ così poi abbiamo spinto di più e potevamo fare più male a loro e chiudere la partita prima. Pareggio che sembra quasi una sconfitta se guardiamo la partita e rimaniamo con l’amaro in bocca”

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