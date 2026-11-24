ASCOLI PICENO – Questa sera alle ore 20 si sfidano Cesena e Ascoli per la tredicesima giornata del campionato di Serie B all’Orogel Stadium-“Dino Manuzzi” di Cesena. Il Picchio è reduce dal pareggio con il Vicenza per 2 a 2, mentre il Cesena vinto 2-0 in trasferta contro l’Hellas Verona nell’ultimo turno. Mister Diamanti senza gli infortunati Klinsmann, Bisoli e Bohinen. Mister Tomei senza l’infortunato Acampora. .Massiccia presenza dei tifosi del Picchio, 2.500 a riempire il Settore Ospiti-Curva Ferrovia.

I romagnoli sono rimasti imbattuti in 10 delle ultime 11 partite casalinghe in Serie B, con l’ultima sconfitta interna che risale a Cesena-Padova del campionato scorso. Il 24 settembre 2017 è la data dell’ultimo confronto al Manuzzi fra Cesena e Ascoli, del tandem Fiorin-Maresca, con vittoria ascolana per 2-0, grazie ai gol di Lores Varela e Baldini.

Arbitra Alberto Poli della sezione di Verona. Nel campionato scorso aveva diretto Sambenedettese-Ascoli e Arezzo-Ascoli. Gli Assistenti sono Luigi Rossi di Rovigo e Marco Scatragli di Arezzo, Quarto Ufficiale Valerio Crezzini di Siena, al VAR Paolo Mazzoleni di Bergamo, AVAR Alberto Santoro di Messina.

In occasione della 13^ giornata di campionato, in programma tra il 24 e il 25 novembre, in concomitanza con la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Lega Serie B rinnova il proprio impegno sul fronte della responsabilità sociale con “B4Love”, la campagna di sensibilizzazione che invita a promuovere valori di uguaglianza e inclusione a discapito di qualsiasi discriminazione.

“La violenza non fa parte del gioco. In campo e nella vita scegliamo il rispetto”: questo il claim che accompagnerà le iniziative del prossimo turno, con l’obiettivo di utilizzare la visibilità del campionato e la forza del calcio per contribuire a diffondere consapevolezza su un tema che riguarda l’intera società. Su tutti i campi della Serie BKT tornerà protagonista il pallone rosso, emblema della campagna e realizzato da Kappa®, che dal 2021/2022 accompagna la Lega nelle progettualità che la vedono impegnata nel contrasto alla violenza sulle donne.

“Il calcio ha una responsabilità che non si limita al mero risultato sportivo – evidenzia il Presidente della Lega Serie B Paolo Bedin -. Con B4Love intendiamo ribadire fermamente che il rispetto deve essere un principio irrinunciabile, dentro e fuori dal campo, e che contrastare ogni forma di violenza costituisce una responsabilità collettiva. Un messaggio che trova il suo simbolo più immediato e riconoscibile nel Pallone Rosso, per il quale ringrazio Kappa® della collaborazione solida e duratura. Questo impegno si inserisce nel percorso più ampio che abbiamo avviato con B4People Impresa Sociale, la Piattaforma della Lega dedicata alla Sostenibilità Sociale e Ambientale, attraverso la quale vogliamo dare organicità, continuità e concretezza alle nostre iniziative di responsabilità sociale. L’obiettivo è creare una sinergia positiva tra la Lega, le Società e i territori che rappresentiamo per prevenire le discriminazioni di genere e gli abusi, a beneficio della tutela delle donne e della loro dignità”.

“Da sei stagioni portiamo in campo il pallone rosso insieme alla Lega Serie B. Per noi di Kappa® è un modo per dare, attraverso il calcio, un segnale forte e concreto contro la violenza sulle donne e promuovere un messaggio di sensibilizzazione e responsabilità condivisa. Siamo orgogliosi di rinnovare questo gesto e ringraziamo il presidente Paolo Bedin e tutta la Lega per la collaborazione” dichiara Alessandro Boglione, CEO del Gruppo BasicNet.

Per l’occasione, sono previste anche diverse attivazioni: durante il cerimoniale pre-gara, i calciatori e gli ufficiali di gara entreranno in campo accompagnati da ragazze, mentre i capitani indosseranno una fascia appositamente realizzata per B4Love. Le divise di gioco saranno inoltre arricchite dalla patch dedicata alla campagna, oltre alla presenza di visibilità led bordocampo e sui maxischermi, come anche messaggi speaker e una corposa campagna di comunicazione sui canali ufficiali della Lega Serie B, di Kappa® e delle Società della Serie BKT per amplificare la portata dell’iniziativa contro qualsiasi forma di prevaricazione.

La Lega Serie B, attraverso B4People Impresa Sociale e la campagna B4Love, conferma la volontà di mettere il calcio al servizio di valori sani per un impegno collettivo strutturato. Perché il rispetto non è soltanto una regola dello sport, ma un principio fondamentale da affermare sempre in ogni contesto.

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