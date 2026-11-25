ASCOLI PICENO – Al termine della partita col Cesena, Mister Tomei ha commentato in conferenza stampa la seconda sconfitta stagionale: “A me una gara non cambia nulla, abbiamo fatto la partita giusta, chi in genere gioca meno ha disputato una grande gara, poi è normale che il punteggio esalti la differenza. È stata una partita aperta, potevamo fare gol noi e potevano farlo loro. Non ci siamo mai esaltati, ho sempre detto che siamo una neopromossa, che sta lavorando, che ha un’identità e che oggi se l’è giocata con un buon Cesena. Può capitare di subire cinque gol, come è capitato a noi di farne anche sei, ma questo non cambia la mentalità della squadra e la mia. Chi ha giocato dal primo minuto ha fatto benissimo, rifarei le stesse scelte. A fine partita sono andato sotto alla curva perché quando si vince lascio giustamente gli onori ai ragazzi e quando c’è una difficoltà guido i ragazzi da capofamiglia quale sono. Dispiace non aver dato una gioia ai nostri tifosi, dà fastidio subire cinque gol, non c’era questa differenza, ci siamo giocati la partita come al solito, ma onore al Cesena”Questo il commento di Samuele Damiani in conferenza stampa:

“Non ci siamo mai sentiti giocatori forti, siamo una neopromossa, le prestazioni precedenti potevano far pensare a cose diverse, ma abbiamo sempre detto che l’obiettivo primario era mantenere la categoria. Siamo giocatori di C e, come dice il Mister, solo se facciamo le cose come si deve, alla fine della stagione potremo ritenerci giocatori di B, abbiamo tanta umiltà e voglia di metterci in gioco. Oggi volevamo rifarci dopo la partita pareggiata col Vicenza, non ci siamo riusciti, chiediamo scusa ai nostri tifosi, che ci hanno seguito in tantissimi. Il calcio dà sempre una seconda possibilità e faremo di tutto per riscattarci. Il Cesena è una squadra allenata molto bene, fisica e tecnica, nel primo tempo ci siamo confrontati alla pari e solo una giocata di Caprini ha sbloccato il risultato. Nel secondo tempo siamo stati un po’ distratti in alcune situazioni, abbiamo commesso errori che in genere non facciamo, ma non è stata una partita che giustifica un passivo così pesante”..

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