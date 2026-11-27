ASCOLI PICENO – L’Ascoli Calciopiange la scomparsa di Juary Jorge dos Santos Filho, venuto a mancare oggi, in Brasile, all’età di 67 anni.

Attaccante brasiliano, arrivò in Italia nel 1980, vestendo la maglia dell’Avellino, prima di approdare all’Inter. Da Milano il suo percorso lo portò all’Ascoli, nella stagione 1983/84, alla corte del Presidente Rozzi e di Mister Mazzone, entrando nella storia bianconera e nel cuore della gente, che lo ha sempre ricordato con grande affetto. Dopo l’esperienza sotto le cento torri approdò alla Cremonese e poi al Porto. Coi portoghesi conquistò il primo titolo europeo del club, vincendo la Coppa dei Campioni nel 1987. Di Juary il gol decisivo nella finale contro il Bayern di Monaco a Vienna.

Il Club di Corso Vittorio Emanuele esprime profondo cordoglio alla Famiglia esprimendo le più sincere condoglianze.

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