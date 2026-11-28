Ascoli-Virtus Entella, match valido per la 14esima giornata del Campionato Serie B in programma sabato 28 novembre, alle ore 15, al “Cino e Lillo Del Duca” di Ascoli Piceno.

L’Ascoli cerca il riscatto dopo la pesante sconfitta di Cesena, i bianconeri sono a 21 punti in classifica mente i liguri hanno conquistato 13 punti fino ad ora

DIFFIDATI Ascoli: Guiébré, Rizzo. Virtus Entella: Franzoni

In Curva Sud Rizzi lo striscione “Mister ti siamo vicini” per il recente lutto della scomparsa del padre del tecnico bianconero. Sono 11 i tifosi nel Settore Ospiti.

FORMAZIONI UFFICIALI

ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Venuti, Curado, Rizzo, Guiebre; Damiani, Corradini; Silipo (66’ De Pieri), Bolsius (66’ Milanese), D’Uffizi (74’ Perciun); Brunori (85’ Chakir). A disp.: Brzan, Crespi, Oliveri, Diamanti, Lo Scalzo, Ricci, Gattoni, Gori. All. Tomei

V. ENTELLA (4-4-2): Del Frate; Vignali (74’ Valori), Previtali, Marconi (66’ Kritta), Di Mario; Mezzoni, Franzoni, Felippe (79’ Squizzato), Benedetti (74’ Guiu); Cuppone (66’ Tirelli), Corona. A disp.: Torrielli, D’Alterio, Squizzato, Turicchia, Franzoni, Brighenti, Costa. All. Chiappella

ARBITRO: Fabio Maresca della sezione di Napoli. Assistenti sono Marco Ricci di Firenze e Gianluca Grasso di Ariano Irpino, Quarto Ufficiale Gabriele Sacchi di Macerata, al VAR e AVAR, entrambi on site, rispettivamente Lorenzo Maggioni di Lecco e Stefano Del Giovane di Albano Laziale.

RETI: 32’ D’Uffizi (A), 83’ rig. Brunori (A)

NOTE: Ammoniti Marconi (V), Rizzo (A), Kritta (V), Guiebre (A), Curado (A), Squizzato (V). Spettatori 12.235 (10.043 abbonati) per un incasso di 87.523,71 € (rateo abbonamenti 75.743,71 €). Rec. 0’ pt, 5’ st.

CRONACA DEL MATCH

PRIMO TEMPO

0′- Ascoli con il classico completino bianconero, Entella completino blu navy con risvolti celesti. calcio di inizio batte l’Ascoli

2′ OCCASIONE Ascoli, dal limite ci prova Corradini di prima intenzione, palla sul fondo

4′ OCCASIONE ENTELLA Tiro di Marconi dalla distanza, respinge vitale arriva subito sulla ribattuta Cuppone che a pochi passi spara sul fondo

17′ Brunori si llibera sulla destra mette al centro palla in un corner

21′ Cross di Silipo, mette in angolo di testa di Mezzoni

25′ OCCASIONE ENTELLA Cuppone in area tiro in diagonale che termina di poco sul fondo

28′ Vignali ci prova dalla distanza, para Vitale in tuffo

32′ GOOOOOOOOOOOOL ASCOLI, grande assist di Brunori che si gira sulla destra e pesca sul secondo palo D’Uffizi che infila sotto alla traversa, tutti ad abbracciare mister Tomei

37′ OCCASIONE ASCOLI punizione sulla sinistra dell’area per il Picchio batte Bolsius palla deviata in corner, dal corner Venuti di testa sfiora il gol, para deviando sulla linea Del Frate

45′ TERMINA IL PRIMO TEMPO

SECONDO TEMPO

45′ tiro in diagonale di Di Mario che finisce sulla parte esterna della rete

52′ Rizzo rimane a terra soccorso, dopo aver chiuso bene un’azione offensiva degli ospiti in area

54′ ammonito Marconi che placca D’Uffizi sulla trequarti

62′ ci prova Vignali da fuori area, palla alta sopra la traversa

63′ ammonito Rizzo

66′ occasione Entella tiro alto

67′ Doppio cambio Entella: fuori Marconi e Cuppone, dentro Tirelli. Nell’Ascoli out Silipo e Bolsius, dentro De Pieri e Milanese

70′ Ammonito Kritta per una trattenuta di maglia su De Pieri

74′ si ferma D’Uffizi per un problema muscolare al flessore, entra Perciun. Nell’Entella Valori e Guiu per Benedetti e Vignali

78′ MIlanese fa tutto da solo si libera in area e cerca il tiro, chiuso in corner

78′ numero di Guiebre in area si libera con un elastico e serve Perciunm tiro deviato in corner. Cambio Entella entra Squizzato per Nascimento

81′ Milanese atterrato in area, RIGORE PER L’ASCOLI

84′ DAL DISCHETTO BRUNORI, spiazza Del Frate e infila nell’angolino sinistro

85′ Ascoli, esce Brunori entra Gori

87′ ammonito Guiebre

88′ punizione per l’Entella dal limite, ammonito Curado per proteste

90′ RIGORE PER L’ENTELLA per una trattenuta in area di Rizzo su Corona. TIRA Corona PARA VITALE

95′ DOPO 5 MIINUTI DI RECUPERO TERMINA IL MATCH, l’arbitro espelle De Pieri, Guiebre e Patti

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