Ascoli-Virtus Entella, match valido per la 14esima giornata del Campionato Serie B in programma sabato 28 novembre, alle ore 15, al “Cino e Lillo Del Duca” di Ascoli Piceno.
L’Ascoli cerca il riscatto dopo la pesante sconfitta di Cesena, i bianconeri sono a 21 punti in classifica mente i liguri hanno conquistato 13 punti fino ad ora
DIFFIDATI Ascoli: Guiébré, Rizzo. Virtus Entella: Franzoni
In Curva Sud Rizzi lo striscione “Mister ti siamo vicini” per il recente lutto della scomparsa del padre del tecnico bianconero. Sono 11 i tifosi nel Settore Ospiti.
FORMAZIONI UFFICIALI
ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Venuti, Curado, Rizzo, Guiebre; Damiani, Corradini; Silipo (66’ De Pieri), Bolsius (66’ Milanese), D’Uffizi (74’ Perciun); Brunori (85’ Chakir). A disp.: Brzan, Crespi, Oliveri, Diamanti, Lo Scalzo, Ricci, Gattoni, Gori. All. Tomei
V. ENTELLA (4-4-2): Del Frate; Vignali (74’ Valori), Previtali, Marconi (66’ Kritta), Di Mario; Mezzoni, Franzoni, Felippe (79’ Squizzato), Benedetti (74’ Guiu); Cuppone (66’ Tirelli), Corona. A disp.: Torrielli, D’Alterio, Squizzato, Turicchia, Franzoni, Brighenti, Costa. All. Chiappella
ARBITRO: Fabio Maresca della sezione di Napoli. Assistenti sono Marco Ricci di Firenze e Gianluca Grasso di Ariano Irpino, Quarto Ufficiale Gabriele Sacchi di Macerata, al VAR e AVAR, entrambi on site, rispettivamente Lorenzo Maggioni di Lecco e Stefano Del Giovane di Albano Laziale.
RETI: 32’ D’Uffizi (A), 83’ rig. Brunori (A)
NOTE: Ammoniti Marconi (V), Rizzo (A), Kritta (V), Guiebre (A), Curado (A), Squizzato (V). Spettatori 12.235 (10.043 abbonati) per un incasso di 87.523,71 € (rateo abbonamenti 75.743,71 €). Rec. 0’ pt, 5’ st.
CRONACA DEL MATCH
PRIMO TEMPO
0′- Ascoli con il classico completino bianconero, Entella completino blu navy con risvolti celesti. calcio di inizio batte l’Ascoli
2′ OCCASIONE Ascoli, dal limite ci prova Corradini di prima intenzione, palla sul fondo
4′ OCCASIONE ENTELLA Tiro di Marconi dalla distanza, respinge vitale arriva subito sulla ribattuta Cuppone che a pochi passi spara sul fondo
17′ Brunori si llibera sulla destra mette al centro palla in un corner
21′ Cross di Silipo, mette in angolo di testa di Mezzoni
25′ OCCASIONE ENTELLA Cuppone in area tiro in diagonale che termina di poco sul fondo
28′ Vignali ci prova dalla distanza, para Vitale in tuffo
32′ GOOOOOOOOOOOOL ASCOLI, grande assist di Brunori che si gira sulla destra e pesca sul secondo palo D’Uffizi che infila sotto alla traversa, tutti ad abbracciare mister Tomei
37′ OCCASIONE ASCOLI punizione sulla sinistra dell’area per il Picchio batte Bolsius palla deviata in corner, dal corner Venuti di testa sfiora il gol, para deviando sulla linea Del Frate
45′ TERMINA IL PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
45′ tiro in diagonale di Di Mario che finisce sulla parte esterna della rete
52′ Rizzo rimane a terra soccorso, dopo aver chiuso bene un’azione offensiva degli ospiti in area
54′ ammonito Marconi che placca D’Uffizi sulla trequarti
62′ ci prova Vignali da fuori area, palla alta sopra la traversa
63′ ammonito Rizzo
66′ occasione Entella tiro alto
67′ Doppio cambio Entella: fuori Marconi e Cuppone, dentro Tirelli. Nell’Ascoli out Silipo e Bolsius, dentro De Pieri e Milanese
70′ Ammonito Kritta per una trattenuta di maglia su De Pieri
74′ si ferma D’Uffizi per un problema muscolare al flessore, entra Perciun. Nell’Entella Valori e Guiu per Benedetti e Vignali
78′ MIlanese fa tutto da solo si libera in area e cerca il tiro, chiuso in corner
78′ numero di Guiebre in area si libera con un elastico e serve Perciunm tiro deviato in corner. Cambio Entella entra Squizzato per Nascimento
81′ Milanese atterrato in area, RIGORE PER L’ASCOLI
84′ DAL DISCHETTO BRUNORI, spiazza Del Frate e infila nell’angolino sinistro
85′ Ascoli, esce Brunori entra Gori
87′ ammonito Guiebre
88′ punizione per l’Entella dal limite, ammonito Curado per proteste
90′ RIGORE PER L’ENTELLA per una trattenuta in area di Rizzo su Corona. TIRA Corona PARA VITALE
95′ DOPO 5 MIINUTI DI RECUPERO TERMINA IL MATCH, l’arbitro espelle De Pieri, Guiebre e Patti
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