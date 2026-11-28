ASCOLI PICENO – Al termine della gara vinta per 2 a 0 con la Virtus Entella, valida per la 14esima giornata del Campionato Serie B in sala stampa del Del Duca il vice allenatore del Picchio Agostinone e Samuel Vitale commentano il match.

Agostinone: “Premetto che vogliamo dedicare questa vittoria al mister, sta vivendo un momento particolare per la perdita del padre. Per quanto riguarda gli squalificati, fa parte del gioco del calcio, hanno preso le ammonizioni e a fine gara è stato espulso. Da come ha detto ha chiesto solo spiegazioni e l’arbitro ha sventolato il rosso. Crediamo al ragazzo d’altra parte cerchiamo di avere un pò di comprensione. Sicuramente nella partita successiva chi sostituirà Guiebre e Rizzo si farà trovare pronto. L’abbraccio per il mister? siamo veramente un grande gruppo, anche la stampa e i tifosi siamo un tutt’uno, ci facciamo forza a vicenda. Bel gesto, sappiamo che questo è un gruppo unito e siamo orgogliosi di poterli allenare. D’Uffizi sta bene è uscito per stanchezza, Nicoletti ha avuto un affaticamento lo valutiamo nei prossimi giorni”.

“Siamo usciti molto bene da queste tre partite di fila, l’Ascoli ha fatto la prestazione anche a Cesena, i numeri lo conferman0, ci sono stati errori e noi ne prendiamo atto, oggi hanno confermato la grandissima prestazione hanno dato seguito a quello che stiamo facendo cercando di fare. Acampora? verrà valutato nei prossimi giorni”.

Mister Chiappella ” Abbiamo interpretato al meglio la partita, limitando la forza dell’Ascoli, la dimostrazione che abbiamo concesso poche occasioni limpide dovevamo essere più bravi in alcune situazioni, dovevamo essere più puliti nell’area avversaria. Noi venivamo da un brutto periodo, dovevamo dare continuità alla vittoria di Verona, ottima prova dal punto di vista difensivo, ma in avvio di gara e anche ad inizio del secondo tempo abbiamo pagato questo perchè non siamo stati bravissimi in fase offensiva. I rigori? due situazioni nelle quali sono state due ingenuità parlo per il mio difensore si poteva evitare l’anticipo, Di Mario sta comunque crescendo. Una squadra la nostra che ha la capacità di essere duttile e non mollare mai, vogliamo mantenere la categoria. L’Ascoli per me è nelle prime 5 della categoria, identità chiara, giocatori relazionali, la sconfitta di Cesena non cancella nulla.”

Samuel Vitale, che ha neutralizzato un rigore a Corona al 90esimo “La Curva sud, il boato sicuramente ha influito, sono contento di aver parato il rigore. La richiesta del mister è di stare alti, stiamo sui riferimenti, lo alleniamo in settimana. Oggi era importantissimo vincere dopo la sconfitta, risultato amaro siamo stati bravi a portare il risultato a casa. Purtroppo non ho visto niente ho sentito che l’arbitro ha avuto delle discussioni con i nostri giocatori.”

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