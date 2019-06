CASTIGNANO – Dal 21 al 23 giugno a Castignano torna per la sua terza edizione il “Torneo delle Contrade”. Presso il campo della scuola media di Castignano, le contrade del borgo piceno si sfidano a calcetto: e la competizione è aperta a tutti, senza vincoli di età o di sesso.

Il “Torneo delle contrade” nasce nel 2015 per ridare vita al “Palio dell’Addolorata”, una rievocazione storica che faceva parte della tradizione castignanese e che coinvolgeva le sette contrade del paese. L’evento consisteva nell’offerta dei Ceri, seguita dal corteo delle Arti, una sfilata in abiti medievali per le vie del paese, per poi concludersi con il torneo Cavalleresco dell’anello in cui sette fantini, uno per ogni contrada, si sfidavano in una sana competizione a cavallo.

“Con il Torneo delle contrade siamo ripartiti dai concetti di tradizione, sana competizione ed unione, per promuovere l’unità e la solidarietà nell’ambito di Castignano, realizzando esperienze significative nella “tradizione” per far incontrare e socializzare i castignanesi a partire dalle Contrade” raccontano gli organizzatori. “L’evento è aperto a tutti, si tratta di un torneo di calcetto in cui non ci sono ne limiti di età ne di sesso. Le regole sono state rivisitate per mettere al primo posto il divertimento e l’unione tra compaesani” continuano spiegando il lungo percorso che ha portato all’ideazione della competizione: “Dal 2015, ci vollero due anni per riuscire ad organizzare la prima edizione del torneo, poiché volevamo fosse ben chiaro lo scopo dell’evento. Dalla prima edizione nel 2017 alla terza, che si terrà quest’anno, siamo riusciti a creare, grazie all’appoggio di molte associazioni e ragazzi che hanno contribuito dando una mano e sposando i principi del torneo, un’evento unico dove la spensieratezza e lo sport riuniscono un’intero paese, dai giocatori agli spettatori che con piacere sostengono la propria contrada”.

Al torneo possono partecipare esclusivamente coloro che abbiamo avuto almeno una volta la residenza Castignanese, l’evento è aperto a tutti. Dunque l’appuntamento è dal 21 al 23 Giugno e per la serata inaugurale alle ore 22 e 30 il concerto de “Gli amici dello zio pecos” allieterà i presenti.

