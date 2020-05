Qui tutte le notizie di ieri, 3 maggio

ORE 20 Fase 2 ad Ascoli, il punto della situazione sulla pista ciclabile e sull’Asse Attrezzato

ORE 19.30 Fase 2, si può andare in due in moto ma solo se conviventi. Toelettatura animali ok ma solo su prenotazione

ORE 19 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Altri tre decessi nelle Marche nelle ultime 24 ore. A questi se ne aggiunge un altro avvenuto nei giorni scorsi ma solo oggi è arrivata la documentazione clinica. In totale i decessi nella nostra regione sono 936.

Di seguito il report completo GORESarancio04052020_18

ORE 18.45 Fase 2, tante chiamate alle Forze dell’Ordine e alle Polizie Locali per informazioni e delucidazioni

ORE 18.30 DATI AREA VASTA 5 Sono 283 i contagiati con 157 guariti nel Piceno.

ORE 18.30 AGGIORNAMENTI PROTEZIONE CIVILE

Sono 195 i nuovi decessi (ieri 174), 29.079 in totale. Attualmente sono 99.980 i positivi (-199, ieri -525), di cui 1.479 (-22) in terapia intensiva, i guariti sono 82.879 (+1.225, ieri +1.740). I contagi totali sono 211.938 (+1.221, ieri +1.389).

ORE 18.20 La Fondazione Carisap dona una Tac per pazienti sospetti Covid all’ospedale di Ascoli

ORE 18 Oltre 8 mila euro per l’Area Vasta 5 grazie alla raccolta fondi della Samb

ORE 15.30 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Piceno, due contagi in più nelle ultime 24 ore, il totale da inizio emergenza sale a 284. “Si segnala che il dato di oggi relativo ai tamponi raggruppa casi del 29, del 30 aprile, dell’1 e del 2 maggio e che quindi questa aggregazione dei giorni incide sul numero dei positivi registrati in data odierna” fa sapere il Gores Marche.

Di seguito il report odierno GORESgiallo04052020_12

ORE 15 “Psiche in Comune”, comunicazione tra genitori e figli: il 6 maggio conferenza online

ORE 14.30 Fiera Hospital, lettera di Maffei: “La Regione non potenzia gli ospedali ma una struttura temporanea”

ORE 14.15 Fase 2, Coldiretti Marche: “Pronte 60 aule verdi per bambini e scolari”

ORE 14 Fase 2, riprendono le passeggiate alla Sentina: “Collaborazione cittadini e raccolta rifiuti”

ORE 13.30 Consiglio a Grottammare in tempi di Covid-19. Novità in vista per l’occupazione di suolo pubblico

ORE 13 “Fase 1”, a Cupra Marittima oltre mille accertamenti anti-Covid. Quindici sanzioni

ORE 12.50 Grottammare sud, tornano persone e biciclette sul lungomare e in spiaggia

ORE 12.40 Buoni spesa a Centobuchi e Monteprandone, online il secondo bando

ORE 12.30 Terminato a San Benedetto il primo giro di distribuzione delle mascherine gratuite per i cittadini

ORE 11.30 Biciclette e persone sui lungomari di San Benedetto e Porto d’Ascoli, guarda le foto

ORE 10.30 Vendita d’asporto, irregolarità segnalate a San Benedetto

ORE 10.15 Migliaia di controlli della Polizia Municipale durante la Fase 1

ORE 10.10 Fonica su mezzo della Protezione civile a San Benedetto.

ORE 10 APPROFONDIMENTO DATI GORES

Un incremento soprattutto della percentuale di tamponi positivi sul totale anomalo se confrontato con quanto avvenuto negli ultimi 20 giorni. E’ del 7,9% la percentuale di tamponi positivi rilevati, un dato che non si registrava dallo scorso 16 aprile e arrivato dopo una lunga discesa culminata, domenica 3 maggio, nel livello più basso in assoluto (1,9%). Sarà importante capire se si tratta di un dato estemporaneo e da domani si riprenderà la tendenza precedente.

La crescita dei nuovi contagiati sul totale resta limitata: +0,7%(ma era stata +0,3% domenica 3 maggio).

ORE 10 San Benedetto, aumenta il traffico automobilistico

ORE 9.30 Sequestrate oltre 10 mila mascherine non idonee, sanzioni e denunce nel Teramano

ORE 9 DATI GORES

Il Gores ha comunicato che dei 557 tamponi analizzati, 44 sono stati riscontrati positivi nelle ultime 24 ore.

Qui il Pdf completo GORESblu04052020_9

ORE 8.30 Mascherine obbligatorie anche agli spazi aperti nei prossimi 15 giorni, ordinanza in Abruzzo.

ORE 8 Emergenza Coronavirus, al via la Fase 2. Oltre 118 mila imprese marchigiane riaprono. Di nuovo accessibili spiagge, parchi e cimiteri mantenendo distanziamento sociale e con uso di guanti e mascherine. Chiusi gli spostamenti da Regione a Regione: validi solo per lavoro, salute e urgenze. Ok attività motorie e sport ma individualmente. Spostamenti da Comune a Comune con autocertificazione.

Sotto, la spiaggia di San Benedetto il 4 maggio.

