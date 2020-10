SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Invitato come presidente nazionale Ifel (Istituto per la Finanza e l’Economia Locale dell’Anci) ad un convegno della Confesercenti provinciale a San Benedetto, il neoconsigliere regionale Guido Castelli rilascia la sua prima intervista ufficiale nel nuovo ruolo, dopo la proclamazione ufficiale degli eletti avvenuta un giorno prima. E non potevamo chiedergli altro che in riferimento agli obiettivi della nuova giunta Acquaroli e al suo impegno in Regione, dopo che Castelli è risultato il candidato più votato del Piceno.

“L’Ospedale Unico del Piceno a Pagliare non si farà – assicura Castelli – L’obiettivo in ambito sanitario è quello di riformare a fondo l’Asur Marche”.

Nel video le sue dichiarazioni integrali e dettagliate.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.