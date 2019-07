Per gli immobili diversi dall’abitazione principale, con la revoca dell’ordinanza per l’evacuazione e il divieto di utilizzo di unità immobiliari site nel capoluogo a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, non opera più l’esenzione

ASCOLI PICENO – Di seguito una nota del Comune di Ascoli, giunta in redazione

L’Amministrazione comunale ricorda che, per gli immobili diversi dall’abitazione principale, con la revoca dell’ordinanza per l’evacuazione e il divieto di utilizzo di unità immobiliari site in Ascoli Piceno a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, non opera più l’esenzione Imu.

