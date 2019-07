ARQUATA DEL TRONTO – Svelata l’artista che si esibirà nel Piceno in occasione del Festival che ha come obiettivo il rilancio delle zone marchigiane dopo il sisma 2016.

Parliamo ovviamente di RisorgiMarche.

Sarà Arisa l’ospite del “Concerto a Sorpresa” che si terrà venerdì 2 agosto a Spelonga, nel Comune di Arquata del Tronto.

“Vogliamo ringraziarla per essersi resa subito disponibile e per aver compreso pienamente, come tutti gli altri artisti che ci hanno accompagnato in questi tre anni, quale sia lo spirito di RisorgiMarche e come lavorare, per noi, significhi creare le condizioni per conoscere realmente le comunità marchigiane colpite dal terremoto e per dare loro una dimostrazione concreta di vicinanza ed amicizia – fanno sapere gli organizzatori – Ci vediamo sui prati, ancora una volta”.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.