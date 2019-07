ASCOLI PICENO – “E’ stato un incontro cordiale e molto proficuo, l’idea è quella di organizzare un tavolo permanente tra Amministrazione Comunale e tecnici esterni in modo da poter operare sinergicamente per il bene di tutto il nostro territorio”.

Il vicesindaco nonché assessore all’Urbanistica, Gianni Silvestri, ha commentato così il tavolo tecnico tenutosi presso la sala riunioni dello Sportello Unico per l’Edilizia alla presenza dell’architetto Ugo Galanti, dirigente del settore Edilizia, Attività Produttive e Ambiente, e dei rappresentanti dell’Ordine degli Architetti, del Collegio dei Geometri e dell’Ordine degli Ingegneri.

“La volontà della nostra Amministrazione è quella di porre in essere azioni valide e concrete volte a un efficace funzionamento del sistema della ricostruzione privata post terremoto” ha spiegato l’assessore Silvestri. “Vogliamo snellire le procedure della macchina amministrativa, così da fornire risposte rapide e specifiche ai nostri cittadini. Purtroppo alle già tante pratiche di routine si sono aggiunte quelle urgenti del terremoto: il lavoro è dunque incrementato in maniera esponenziale, andando ad aggravare e appesantire la situazione complessiva”.

Nel corso della riunione, sono stati esaminati alcuni aspetti relativi all’esecuzione degli interventi di recupero sugli edifici danneggiati dal sisma e si è discusso anche della possibilità di applicare regimi derogatori per gli interventi di ripristino delle abitazioni.

“Un altro obiettivo a medio termine è quello di arrivare a una vera e propria informatizzazione dell’archivio, così da snellire ulteriormente il lavoro e permettere facilmente l’accesso alle pratiche del nostro Comune. Abbiamo tante idee per la città, per questo abbiamo chiesto la collaborazione di tecnici, professionisti, rappresentanti di categorie e di tutti gli attori in campo. Sarà inoltre nostra premura organizzare incontri anche con gli associati, così da incrementare ulteriormente la sinergia tra Amministrazione ed esperti del settore: siamo convinti infatti che solo facendo squadra e lavorando in stretta collaborazione potremo dare le giuste risposte ai nostri cittadini” ha concluso il vicesindaco Gianni Silvestri.

