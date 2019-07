ASCOLI PICENO – Da giovedì primo agosto sarà possibile sottoscrivere la Tessera del Tifoso. L’unico punto abilitato è l’Ascoli Calcio Store di via Cairoli 32. Lo Store è aperto dal lunedì al venerdì con orario 16-20 e il sabato con orario 10-13 e 16-20. In via del tutto eccezionale lo Store sarà aperto l’intera giornata di lunedì 5 agosto, giorno della festa patronale di Sant’Emidio (orari 10-13e 16-20).

Per acquistare l’abbonamento alle partite interne dell’Ascoli Calcio s.s. 2019/20 è necessario essere in possesso di Tessera del Tifoso in corso di validità. L’importante è che la Tessera non sia scaduta il giorno in cui viene sottoscritto l’abbonamento, che sarà caricato direttamente sulla tessera; quando la Tessera del Tifoso scadrà, l’abbonamento resta comunque caricato sulla tessera fino al termine della stagione.

