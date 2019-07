ASCOLI PICENO – Il video del brano “Say Goodbye (feat. Victor)” di Be a Bear, scritto e diretto dall’ascolano Valerio Cappelli, regista vincitore nel 2015 dell’International Tour Film Festival, con il corto “Passu Torrau”, è uno dei 3 finalisti – categoria “Videoclip” – del “Mediterraneo Festival Corto”, festival internazionale di cortometraggi che si terrà a Diamante (CS) il 5,6,7 e 8 settembre.

Patrocinato dal Comune di Ascoli Piceno e pubblicato lo scorso anno, il videoclip quest’anno è già stato selezionato nei festival internazionali Music Shorts Film Festival e LiftOff Global Network_First Time Filmmaker Sessions e Cefalù Film Festival. Tra i produttori Alessandro “Il Piccio” Piccioni – titolare del management musicale ascolano Il Piccio Music – insieme a Filippo Zironi (Be a Bear) e Michele Maraglino (La Fame Dischi),

Le riprese si sono svolte tra la città delle “100 Torri” e Bologna. Gli interpreti sono lo stesso Valerio Cappelli e la giovane modella ascolana Giorgia Federici, con la partecipazione straordinaria del ballerino e coreografo Federico Ruiz.

Il videoclip è un viaggio all’interno dell’essere umano. La routine della vita quotidiana viene interrotta da un incontro inatteso destinato a stravolgere l’esistenza del protagonista. Un segnale, una scelta e le infinite possibilità che scaturiscono da decisioni improvvise e irreversibili.

Ascolani anche il resto della troupe: direttore della fotografia e primo operatore Alessio Panichi (fotografo ufficale di Dardust), editing Matteo Pampano, direttore di produzioneLuca Cameli, costumi Luca Silvestrini e location manager Barbara Pieralisi.

“Say Goodbye (feat. Victor)” è tratto dal disco Climb Your Time – uscito il 4 maggio 2018 – di Be a Bear, artista noto per essere il primo nella discografia italiana a utilizzare l’iPhone per comporre, registrare, mixare e, quindi, produrre per intero la propria musica. All’attivo ha due dischi e un ep, usciti per La Fame Dischi. A inizio autunno sarà pubblicato un nuovo ep (e videoclip) edito da Il Piccio Records.

Di seguito il link per vedere il video www.youtube.com/watch?v=z3MmM-Cf8qM

Per maggiori informazioni sul Festival www.facebook.com/Cinecircolo-Maurizio-Grande

Per info generali info@ilpicciomusic.com 3927248964

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.