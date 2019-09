MONTEGIORGIO – Il Luogotenente Michele Losito, Comandante della Stazione di Montegiorgio, dopo 36 anni di servizio nell’Arma dei Carabinieri, lascia il servizio attivo.

Istruttore alla Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso per sei anni, nel 1989, è giunto a Montegiorgio, dove ha prestato servizio prima come addetto e poi come Comandante dell’Aliquota Radiomobile.

Nel 2009 ha assunto il Comando della Stazione di Montegiorgio, incarico mantenuto fino al giorno del congedo, maturato con il grado apicale della carriera degli Ispettori e per il quale si è fatto apprezzare per le qualità caratteriali, per la professionalità e l’incondizionata disponibilità.

Il Comando della Stazione è stato assunto dal Maresciallo Capo Giovanni Modugno.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.