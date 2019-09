ASCOLI PICENO – Quasi 5 milioni di articoli per un ammontare di oltre 16 milioni di euro, queste le cifre da capogiro frutto del traffico illecito di falsi prodotti “Made in Italy” scoperto dalla Guardia di Finanza di Gorizia. Si è conclusa dopo 3 anni di indagini, la vasta operazione di Polizia Giudiziaria denominata “Made in” partita nel 2016, per rintracciare l’origine di tutti quei prodotti che arrecavano falsamente le diciture “Prodotto italiano”, “Italiano al 100%” e “Artigianalità italiana” mentre in realtà erano prodotti nei Paesi dell’Est, truffando di fatto gli ignari consumatori.

Sarebbero in tutto 66 gli indagati e 35 le società coinvolte, con sede in diverse province italiane tra cui Pordenone, Treviso, Venezia, Vicenza, Verona, Bergamo, Monza Brianza, Milano, Mantova, Torino, Bologna, Firenze, Roma, Ascoli Piceno, Fermo, Cosenza; Circa 350 mila i prodotti posti sotto sequestro probatorio. Gli amministratori delle ditte, quasi tutti italiani, producevano e fabbricavano i prodotti in parte o totalmente in altri stati, laddove la manodopera e i costi di produzione sono ridotti come Slovenia, Romania, Bulgaria, Polonia, Serbia e Bosnia, per poi esportarli in Italia dove, una volta le aziende avevano le avevano le loro sedi amministrative-commerciali e una volta arrivati a destinazione, venivano venduti come prodotti italiani. Un giro d’affari che spaziava in diverse categorie dai capi di abbigliamento e accessori a prodotti per la casa che comprendevano dai bicchieri di plastica ai componenti per mobili, pellet, tronchetti in legno e carbonella, materiali per l’edilizia come bitumi e idroisolanti fino ad arrivare anche ai fertilizzanti per l’agricoltura.

Grazie ai controlli condotti sui mezzi in entrata sul nostro territorio, svolti prevalentemente nei pressi del confine di Gorizia e ai caselli autostradali di Villesse, Monfalcone e alla barriera Lisert, gli uomini della Finanza hanno potuto raccogliere le prove per denunciare i 66 indagati per il reato di falsa indicazione di origine italiana.