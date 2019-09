La campagna social si svolgerà il 26 settembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione delle armi nucleari

ASCOLI PICENO – Il 26 settembre si celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione delle armi nucleari.

Nel mondo ci sono più di 13.800 testate nucleari e per questo il 7 luglio 2017 è stato approvato il Trattato per la Proibizione delle Armi Nucleari (Tpnw). Si tratta del primo trattato che rende illegali l’uso, la minaccia, il possesso e lo stazionamento di armi nucleari.

Il Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa è impegnato affinché il trattato venga adottato dal maggior numero di paesi.

«Nuclear Experience – Croce Rossa Italiana per il disarmo nucleare» è la campagna sviluppata dalla Cri per sensibilizzare le persone sul tema delle armi nucleari affinché l’Italia aderisca al più presto al Trattato per la Proibizione delle Armi Nucleari.

La campagna social si svolgerà il 26 settembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione delle armi nucleari, per chiedere che l’Italia aderisca al Trattato per la Proibizione delle Armi Nucleari.

Quest’anno la Croce Rossa Italiana lancia la campagna sui social “il valore delle città” traendo ispirazione all’omonimo discorso tenuto nel 1955 dal sindaco di Firenze Giorgio La Pira. La Croce Rossa Italiana ha sviluppato un social media toolkit con le istruzioni per partecipare attivamente alla Campagna sui principali social network il prossimo 26 settembre

Link per la campagna «Nuclear Experience» sono disponibili sul sito della Croce Rossa Italiana: https://www.cri.it/nuclearexperience

