ASCOLI PICENO – Tre giornate di full immersion nella natura e nell’anima.

Asculum è un appuntamento annuale, di rilevanza nazionale, dedicato ai percorsi di consapevolezza per l’evoluzione umana attraverso Natura, Cultura e Spiritualità.

Il 25, 26 e 27 ottobre ad Ascoli Piceno è in programma la 4° edizione dell’evento, ti aspettiamo per apprendere tecniche e conoscenze che consentiranno di vivere meglio, più felici, in sintonia con la natura e con gli altri esseri viventi. Rimanendo, comunque, fedeli a se stessi.

Anche in questa edizione saranno presenti relatori di incredibile spessore. Tra interventi, concerti e conferenze, saranno tre giorni imperdibili.

L’ingresso è libero e gratuito, ma è possibile sottoscrivere una tessera associativa ad “Asculum – associazione di promozione sociale”, al prezzo simbolico di 5 euro. La tessera offre la possibilità di aver riservato un posto a sedere al singolo (o ai singoli) appuntamenti ai quali si intende partecipare.

Qualora infatti le prenotazioni gratuite dovessero eccedere il numero di posti a sedere, questi saranno riservati a coloro che avranno sottoscritto la tessera associativa.

Per aver riservato il posto a sedere è comunque necessaria la prenotazione – gratuita – a ogni singolo evento.

E’ possibile sottoscrivere la tessera sia on-line, in alternativa direttamente presso l’evento stesso, salvo esaurimento posti.

Di seguito il programma completo:

Venerdì 25 ottobre

Cinema Piceno, ore 21: Thomas Torelli. Proiezione film “Choose Love”. Biglietto obbligatorio gratuito al sito http://bit.ly/2mdbp4q

Sabato 26 ottobre

Sala della Ragione – Palazzo Comunale, ore 10: Fabio Marchesi, “La fisica dell’anima, può la Fisica Quantistica aiutarci ad essere felici?”. Biglietto obbligatorio gratuito al sito http://bit.ly/2lMRGIu

Ore 15.30: Amadeo Furlan, “La biologia dell’anima, il modello Psico-Health Coaching applicato nelle disarmonie psicosomatiche”. Biglietto obbligatorio gratuito al sito http://bit.ly/2kihtIi

Ore 17.30: Lucia Giovannini, “Tutta un’altra vita, come creare cambiamento evolutivo”. Biglietto obbligatorio gratuito al sito http://bit.ly/2kihtIi

Foyer del Teatro – Ventidio Basso, ore 21: Andrea Tosi e Ilaria Lenzini, “Musicalchimia, Suoni e Canti per il Risveglio e la Cura Universale”. Biglietto obbligatorio gratuito al sito http://bit.ly/2kG619m

Domenica 27 ottobre

Musei della Cartiera Papale, ore 10.30: Minatà Fpfana, “Ning, meditazioni sciamaniche africana, l’essenza ancestrale dei 5 elementi: acqua, fuoco, terra, pietra e natura”. Biglietto obbligatorio gratuito al sito http://bit.ly/2lRTgZv

Sala della Ragione – Palazzo Comunale, ore 16: Diego Fusaro, “Glebalizzione, perdita delle identita’ e trionfo del servo omologato. Biglietto obbligatorio gratuito al sito http://bit.ly/2lLze30

Ore 18: Diego Ingrassia: “Il cuore della mente – il ruolo chiave delle emozioni nell’evoluzione”. Biglietto obbligatorio gratuito al sito http://bit.ly/2lLze30

Sabato 27 e domenica 28 in Sala dei Savi – Palazzo Comunale saranno presenti associazioni di promozione sociale e culturale inerenti Natura – Cultura e Spiritualità

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.