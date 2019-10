Decidono la gara le reti di Meggiorini al 14′ e Vignato all’88’; Picchio con un uomo in meno dal 49′ del secondo tempo per l’espulsione per doppia ammonizione di Petrucci

Ore 15, stadio “Bentegodi” di Verona, ottava giornata del campionato di Serie B.

Arbitra Dionisi della sezione de L’Aquila.

Ascoli con il 4-3-1-2 con Chajia sulla trequarti a sostegno delle punte Rosseti e Scamacca sono 650 i tifosi bianconeri al seguito.

Le dichiarazioni di Vignato al termine della gara: “Dedico il gol alla mia famiglia, sono felice per la prima vittoria in casa e per il gol davanti ai nostri tifosi. La sosta ci ha permesso di recuperare energie e presentarci al massimo, verso l’inizio del secondo tempo abbiamo sofferto un po’, abbiamo iniziato ad aggredirli alti e le cose sono migliorate”.

Le parole di Meggiorini ai microfoni di Dazn al termine del primo tempo: “Abbiamo avuto più di un’occasione dobbiamo approfittarne di più perchè la partita è ancora aperta, nel secondo tempo loro spingeranno di più e noi dovremmo pressare di più per ostacolare la loro ripartenza”. Ben 10 tiri contro 1 dell’Ascoli nella prima frazione di cui sei nello specchio della porta da parte del Chievo.

FORMAZIONI UFFICIALI

CHIEVO (4-3-1-2): Semper; Dickmann, Cesar, Vaisanen, Brivio; Segre, Esposito, Obi (59′ Garritano); Vignato; Meggiorini (81′ Rovaglia), Rodriguez (91′ Bertagnoli). A disposizione: Pavoni, Nardi, Cotali, Leverbe, Frey, Rigione, Pina Nunes, Schafer, Grubac. Allenatore: Marcolini

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Laverone, Brosco, Gravillon, D’Elia; Gerbo, Petrucci, Padoin; Chajia (50′ Ninkovic); Scamacca (58′ Ardemagni), Rosseti (58′ Brlek). A disposizione: Lanni, Ferigra, Andreoni, Pucino, Valentini, Troiano, Piccinocchi, Cavion, Matos. Allenatore: Zanetti

RETI: 14′ Meggiorini, 88′ Vignato

AMMONIZIONI: 27′ Petrucci (A), 66′ Ninkovic (A)

ESPULSIONI: 49′ Petrucci (A)

NOTE: recupero: 3′ p.t., 4′ s.t.

CRONACA DEL MATCH

90’+4′ Ancora Leali protagonista che si allunga e respinge la velenosa conclusione di Rovaglia. L’arbitro decreta la fine del match. Terza sconfitta di fila per il Picchio, decisamente un momento “no”.

90’+1′ Chievo vicino alla terza rete: Leali si oppone ancora a Rodriguez

90′ Concessi 4 minuti di recupero

88′ Gol del Chievo: Vignato da fuori area scaglia un tiro su cui nulla può Leali

87′ Garritano va al tiro dopo un contropiede, Brosco intercetta e respinge

85′ Cross di Ninkovic che cerca Gerbo in area gialloblù, Brivio lo anticipa e manda la palla in corner

82′ Grandissima parata di Leali che con un riflesso respinge la girata di Rodriguez da posizione ravvicinata

79′ Altra azione pericolosa del Chievo: Meggiorini cerca Rodriguez in area bianconera, Gravillon lo anticipa di testa e salva l’Ascoli dal possibile 2-0

78′ Meggiorini va al tiro dal limite, palla abbondantemente fuori

77′ Azione sulla sinistra di Garritano, il suo cross attraversa l’area senza che nessuno intercetti la sfera che si spegne in fallo laterale

74′ Chievo pericoloso: Vignato tira a giro sul secondo palla, palla di poco a lato

72′ Serie di corner per il Chievo che però non creano pericoli alla difesa bianconera

69′ Cross di Cesar dalla fascia mancina, la difesa ascolana gestisce senza affanni

65′ Contropiede del Chievo che si trova con tre attaccanti contro i due centrali ascolani, Garritano tarda l’assist e serve Meggiorini in posizione di offside

64′ Cross di Garritano dalla sinistra, Brosco libera l’area bianconera

61′ Tiro di Dickmann dal limite dell’area, Leali devia in calcio d’angolo

58′ Doppio cambio per l’Ascoli: Scamacca e Rosseti lasciano il posto ad Ardemagni e Brlek

57′ Rodriguez tenta il tiro dai 25 metri, palla di poco fuori

56′ Azione prolungata del Chievo in area ascolana, alla fine Brosco mura Vignato e recupera palla

53′ Azione personale di Ninkovic che si libera di due avversari e conclude verso la porta clivense, Semper devia in corner

50′ Primo cambio della partita: Ninkovic per Chajia

49′ Ascoli in 10: Petrucci becca il secondo cartellino giallo per un fallo a centrocampo ed è costretto a lasciare il campo

47′ Occasione Ascoli: Rosseti anticipa due difensori avversari e si trova a tu tu per tu con Semper, l’attaccante però cicca il pallone e sulla ribattuta calcia fuori

46′ Inizia la frazione di gioco senza cambi perle due squadre

SECONDO TEMPO

45′ termina il primo tempo dopo tre minuti di recupero

40′ Leali ancora prontissimo per negare la gioia del gol a Meggiorini che aveva colpito bene di testa in area

33′ punizione dai 27 metri per il Chievo gran tiro di Esposito parato da Leali

30′ gran lavoro di Padoin che entra in area e serve Rosseti a centro area che non ci arriva per pochi centrimetri

27′ cross di Gerbo per Rosseti in area piccola che cerca la conclusione murata dal difensore

22′ Dickmann trova Esposito a centro area, tiro al volo murato da Gravillon

19′ ancora Segre dal limite ci prova con un perfetto rasoterra su cui Leali si distende facendo una grandissima parata

14′ GOL MEGGIORNI, lancio lungo che sorprende la difesa stop dell’attaccante in area e tiro acrobatico sul primo palo

11′ si accascia Rosseti dopo uno scatto per un problema al ginocchio entrano i sanitari e si scalda Ninkovic

8′ miracolo di Leali su tiro ravvicinato di Vignato in area

6′ conclusione di Segre dal limite palla sul fondo non troppo preciso il tiro al volo

4′ – l’Ascoli spinge in avanti ma non trova la soluzione giusta

0′ – inizio del match

PRIMO TEMPO

