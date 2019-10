Si invitano i sostenitori bianconeri a raggiungere l’impianto in anticipo rispetto al solito per evitare lunghe file agli ingressi e scongiurare il rischio di accedere al proprio settore a partita in corso.

ASCOLI PICENO – Stasera al Del Duca si terrà l’anticipo di campionato tra Ascoli ed Entella, con una nota la società bianconera invita i tifosi a recarsi con largo anticipo allo stadio:

“Con riferimento alla gara di Campionato Ascoli-Entella, in programma stasera alle ore 21:00 al Del Duca, si invitano i sostenitori bianconeri a raggiungere l’impianto in anticipo rispetto al solito per evitare lunghe file agli ingressi e scongiurare il rischio di accedere al proprio settore a partita in corso.

Si informa che dalle ore 19:30, orario di apertura dei cancelli, sarà riattivato il percorso esterno per l’accesso al prefiltraggio anche in Tribuna Mazzone.

Si ringraziano sin da ora i tifosi bianconeri per la collaborazione”.

